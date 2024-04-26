公然侮辱罪合憲但限縮範圍 憲法法庭：故意貶損他人名譽才構成

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（中央社記者林長順台北26日電）憲法法庭今天做出113年憲判字第3號判決，刑法公然侮辱罪合憲，但限縮範圍，故意貶損他人社會名譽或名譽人格才會構成。社會上常見罵人髒話可能只是口頭禪，不一定構成公然侮辱。

依憲法法庭判決，包括媒體人馮光遠、作家張大春等8名聲請人的確定判決，如果不是在合憲範圍內適用相關規定，可以請求檢察總長提起非常上訴。另外4名聲請人的確定判決，因判決理由不符本判決意旨，均廢棄發回各管轄法院審理。12件法官聲請案件，應由承審法院繼續審判。

刑法第309條第1項規定，公然侮辱人者，處拘役或9000元以下罰金。馮光遠、張大春涉嫌公然侮辱罪被判決確定，馮、張與多名案件當事人、法院刑事庭認為，公然侮辱罪違反憲法言論自由等，分別聲請釋憲或法規範憲法審查。

憲法法庭今天做出113年憲判字第3號判決，公然侮辱行為如按個案之表意脈絡，對於他人之社會名譽或名譽人格造成逾越一般人可合理忍受之損害，且經權衡非有益於公共事務思辯等而不具正面價值，於此範圍內處罰「合憲」。

憲法法庭認為，侮辱性言論雖然可能冒犯他人或侵害他人名譽，但也有溝通思辯、輿論批評、表達個人價值立場等功能，且侮辱性言論的表意脈絡及所涉事務領域相當複雜、多元，除可能同時具有政治、宗教、學術、文學、藝術等高價值言論的性質外，也可能兼有抒發情感或表達風格的表現自我功能。

憲法法庭強調，不能僅因髒話或具有冒犯性，一律認為是無價值或低價值言論。因此，法院在個案中適用公然侮辱罪時，仍應權衡侮辱性言論對於名譽權的影響及其可能兼具的言論價值。

憲法法庭指出，就言論表意脈絡而言，語言文字等意見表達是否構成侮辱，不得僅因該語言文字本身具有貶損他人名譽的性質即予認定，應就其表意脈絡整體觀察評價。如果脫離表意脈絡，僅因言詞文字的用語負面、粗鄙，即一律處以公然侮辱罪，這個規定成恐怕為「髒話罪」。

憲法法庭強調，語言文字等意見表達是否構成侮辱，除了參照其前後語言、文句情境及文化脈絡予以理解外，也應該考量表意人的個人條件（如年齡、性別、教育、職業、社會地位等）、被害人所處地位（如被害人是否屬於結構性弱勢群體的成員等）、表意人與被害人的關係及事件情狀（如無端謾罵、涉及私人恩怨的互罵或對公共事務的評論）等因素，來做綜合評價。

憲法法庭舉例說明，如果被害人自行引發爭端或自願加入爭端，導致對方以負面語言予以回擊，屬於一般人的常見反應，應從寬容忍這種回應言論。

例如，具言論市場優勢地位的網紅、自媒體經營者或公眾人物透過網路或傳媒，故意公開羞辱他人，由於此等言論對他人的社會名譽或名譽人格可能會造成更大影響，即應承擔較大的言論責任。

憲法法庭表示，以社會上常見用三字經罵人的案例來說，個人語言使用習慣及修養本有差異，有些人的日常言談確可能習慣性混雜某些粗鄙髒話（例如口頭禪、發語詞、感嘆詞等），或只是以此類粗話來表達一時的不滿情緒，縱使粗俗不得體，也不是必然蓄意貶抑他人的社會名譽或名譽人格。

尤其是衝突當場的短暫言語攻擊，如果不是反覆、持續出現的恣意謾罵，很難認定表意人是故意貶損他人的社會名譽或名譽人格。（編輯：方沛清）1130426