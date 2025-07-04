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川普關稅暫緩期將屆滿 亞股大多收低

2025/7/4 18:14
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（中央社香港4日綜合外電報導）美國總統川普的高稅率對等關稅暫緩期將要屆滿，川普表示他準備開始寄信通知貿易夥伴國各別的確定稅率，亞洲股市今天收盤大多應聲下跌。

法新社報導，美國公布的就業報告優於預期，緩和了關於美國經濟的疑慮，激勵紐約股市標普500和那斯達克指數昨天收盤再度刷新歷史高點。但今天亞股受到川普（Donald Trump）關稅的不確定性影響，未能接棒美股走揚。

川普4月初宣布大規模關稅措施，不久後宣布暫緩期，訂於本月9日屆滿。過去一段時間，世界各國政府努力與華府談判，盼能達成協議以避免關稅。

儘管川普和他的高層官員已透露，與若干國家的協議即將敲定；但目前只有英國和越南已與華府簽署協定，中國則與美國同意一框架，雙方放行某些產品出口，以換得彼此取消以牙還牙的報復關稅。

各國談判人員雖然繼續尋找方法來避免川普關稅最壞情況，但川普昨天示警，他可能很快就會對各國政府發送結果通知。

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從日本、韓國、印度到台灣等美國貿易夥伴國可能被課徵高關稅，令投資人再度擔心全球經濟發展。香港股市今天收盤應聲續跌下滑0.6%，首爾、新加坡、台北、曼谷、雅加達和馬尼拉股市也全數收低。

不過，東京股市收盤微漲0.1%，上海股市小漲0.3%，雪梨和威靈頓股市也都收高。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140704

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