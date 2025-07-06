北影評審內幕曝光 破紀錄影帝萬洛首輪投票就勝出

（中央社記者王心妤台北5日電）第27屆台北電影獎今晚頒獎落幕，泰國演員萬洛成為北影史上首位外籍影帝，北影總監李亞梅表示，他在首次投票就以7票勝出並跟藍葦華競爭；影后高伊玲最後也以8票勝過張艾嘉。

李亞梅表示，今年評審團在獎項上多有共識，多個獎項在假投票就有作品獲得半數支持勝出，男主角部分，「白衣蒼狗」萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）在有限語言跟沉重劇情下仍有安撫人心的力量，並讓觀眾相信此角色的善良，因此勝過於角逐同獎項的藍葦華。

女主角獎則是2名媽媽的對決，由「我家的事」高伊玲跟「女兒的女兒」張艾嘉對決到最後，評審團認為張艾嘉將經驗放入角色中，是導演的夢想演員，但高伊玲將媽媽角色的隱忍、強勢表現得非常好，難度非常高。

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男配角獎由李康生以「默視錄」首輪7票勝出，「我家的事」曾敬驊緊追其後，評審團肯定曾敬驊以台語演出，沒有過往商業性跟偶像包袱，喜劇節奏也掌握得很好，不同於過往的演出。

評審團主席、香港導演張之亮受訪表示，台灣的作品跟演員都相當勇敢，勇於嘗試不同的方式去講故事，相比於過去有很大的進步，尤其像是在「破浪男女」的嘗試，也是在香港演員中很少見的，「我對台灣演員並不熟悉，他們的臉對我來說都是新的，對我這個外面的人來看，我覺得這些表現是非常自在的。」（編輯：李佩珊）1140706