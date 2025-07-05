台北電影節 泰國演員萬洛破紀錄封帝、高伊玲摘女主角

（中央社記者王心妤台北5日電）2025台北電影節今晚頒獎，由「我家的事」高伊玲奪女主角；「白衣蒼狗」泰國演員萬洛封影帝，也破紀錄成為首名外籍北影影帝；最大獎「百萬首獎」頒給紀錄片「大風之島」。

萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）在「白衣蒼狗」飾演移工，他以中文感謝評審團及同片演員，「我很佩服各位的演出，沒有他們，我不會在這裡。這個（獎）不是我的，是『白衣蒼狗』人的。」他也說在成長歷程一直有台灣電影的存在，是因為台灣電影讓他有機會站在這裡，並鼓勵所有演員繼續努力，「我要拍這部之前，已經面臨放棄當演員這條路，是因為這部片才讓我繼續下去。」

萬洛後台受訪表示，最想打電話感謝父母讓他誕生在世界上，並讓他愛上電影，之後也想邀請劇組工作人員都在獎座上簽名，並想把獎座放在房間裡紀念。

高伊玲曾以「鴨子」闖蕩主持圈並入圍過金鐘獎，這次以「我家的事」獲得最佳女主角，她哽咽表示，曾有朋友疑惑為何她在此片被拍醜，「但這是全天下母親的樣子，有過優雅美好的身形，不管是不是為了孩子，但她們都放棄這些東西。」她並感謝導演潘客印的母親拍攝期間天天到廟裡祈福，「母愛是很不可思議的，因為她把孩子的夥伴也當作自己的孩子疼愛。」

影后楊貴媚以「小雁與吳愛麗」奪最佳女配角，她感謝評審、劇組、導演林書宇跟對手演員夏于喬、曾國城的合作。她表示近2年運氣不錯，就算都演媽媽也是不同類型的呈現，「我還滿享受這樣不同的角色，用不同的女性活出自己。」

李康生以「默視錄」獲得最佳男配角獎，他自豪表示，「應該的。」他並拿出前陣子偷海膽事件自嘲這陣子是「臥薪嘗膽」的心情，雖然海膽很甜，但吃起來卻很苦。

梁湘華以「破浪男女」摘最佳新演員，她受訪表示，得獎後最想一直演戲，這次獎盃想放在金鐘獎旁邊，雖然想過得獎也好，但沒想過得獎要說什麼，直到剛剛才寫好感言。她也說，導演楊雅喆曾說跟她合作就是種緣分，前陣子見面時也有擁抱她並說：「你自己加油，一定可以的！」

林書宇從太太夏于喬手上接下最佳編劇，他感謝有夏于喬才寫出「小雁與吳愛麗」；最佳導演獎則頒給「鬼才之道」徐漢強。

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「大風之島」拍下樂生療養院拆遷故事，不只抱回百萬首獎，也獲得最佳剪輯跟最佳紀錄片。導演許雅婷表示，這部片從來都不只是控訴，希望與絕望是並存的真實，感謝樂生療養院的院民，讓人們理解什麼叫愛與尊厭，而這是件珍貴禮物。

「A面：我的一天」繼摘下金馬獎最佳短片並獲得報名奧斯卡獎資格後，今晚再獲台北電影節最佳短片獎。（編輯：張銘坤）1140705