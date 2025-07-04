北影入圍酒會張詩盈落淚謝母 曾國城想演忘年之愛

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（中央社記者王心妤台北4日電）台北電影獎舉辦入圍酒會，女配角入圍者張詩盈落淚說，媽媽很支持她，雖然現在因病無法回應，若得獎特別感謝媽媽；入圍男配角的曾國城則說，想跟曾敬驊上演忘年之愛。

台北電影獎將於明晚在中山堂頒獎，今天舉行入圍酒會，多位入圍者出席。

張詩盈15年前以「父後七日」獲得北影最佳女配角，今年再以「小雁與吳愛麗」入圍同獎。張詩盈表示，當年得獎是在放棄當演員轉當上班族時，當時在家裡跟媽媽一起得知得獎，「我們對看是千言萬語的。」

她落淚說：「這次知道入圍時第一個想到是母親，因為我母親現在生病了，沒辦法回應我，但我有跟媽媽分享，得獎感言也有謝謝媽媽的部分。」因為母親一路支持她當演員，就算張詩盈陷入事業低潮，也從沒勸過她轉行。

最佳男配角入圍者施名帥、曾敬驊、李康生、曾國城今天共同受訪。曾國城表示，比起去年角逐金馬獎，這次的心情比較放鬆，能跟李康生共同入圍感覺很妙，未來有機會也想跟曾敬驊一起演戲，「不是說像『刻在你心底的名字』，可能是忘年之愛啦！」

曾國城近日瘦了3公斤，被開玩笑跟曾敬驊長得像，施名帥在一旁笑說：「曾（睜）眼說瞎話。」

近日盛傳日本漫畫家龍樹諒作品「我所看見的未來完全版」，提到7月5日將有災難的預言，最佳女配角入圍者張榕容笑說，明晚想帶避難包當幸運物，裡面也放美金跟黃金以備不時之需，一旁的夏于喬、高伊玲也笑著附和。

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最佳男主角入圍者陳柏霖、藍葦華、潘綱大、黃冠智、泰國演員萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）今天都出席。萬洛隆甘迦表示，很開心能跟大家一起入圍，看過陳柏霖主演的「藍色大門」，而自己是導演蔡明亮的粉絲，今天看到李康生也很開心；目前雖沒收到台灣劇本的合作邀請，但希望未來有機會來台演出。

至於最佳新演員的入圍者，劉修甫表示不緊張，認為入圍是累積經驗；梁湘華、林政勳去年一起入圍金馬獎，兩人稱彼此是好戰友，心情不緊張；黃珮琪跟入圍作品「我家的事」片中家人們分別角逐獎項，笑說會穿紅內褲當幸運物。（編輯：吳素柔）1140704

2025台北電影獎入圍酒會4日晚間在台北舉行，最佳男配角入圍者李康生（左起）、施名帥、曾敬驊、曾國城盛裝出席。中央社記者張皓安攝 114年7月4日

2025台北電影獎入圍酒會4日晚間在台北舉行，入圍最佳新演員的黃珮琪（左起）、劉修甫、梁湘華、林政勳開心出席與會。中央社記者張皓安攝 114年7月4日