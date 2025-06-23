北影7組頒獎嘉賓亮眼 張之亮楊采妮揭百萬首獎

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（中央社記者洪素津台北23日電）台北電影節頒獎典禮將舉行，象徵影展最高榮耀的「百萬首獎」將由香港導演張之亮與楊采妮共同揭曉，與會的7組頒獎嘉賓也都相當有看點，其中柯佳嬿與蔡健雅將攜手頒獎，展現影視與音樂的跨界魅力。

台北電影節頒獎典禮將於7月5日舉行，象徵影展最高榮耀的「百萬首獎」將由香港導演張之亮與演員楊采妮共同揭曉。2人曾於電影「自梳」中攜手合作，本次將於北影舞台重聚，此外，楊采妮亦曾執導電影「聖誕玫瑰」，該片由張之亮擔任監製，兩人延續多年來的創作緣分，再現昔日光影默契，別具意義。

本屆「卓越貢獻獎」則頒發給長年深耕影評領域的張昌彥，並由同為資深影評人、亦曾獲此殊榮的黃建業擔任頒獎人，象徵影評同儕之間的專業致敬與長久情誼。

另外，北影今天公布7組頒獎嘉賓，以「白衣蒼狗」入圍最佳男配角的春風（洪瑜鴻）和柯震東搭檔；柯佳嬿則與金曲歌后蔡健雅則攜手頒獎，展現影視與音樂的跨界魅力。

其餘則有林辰唏與程予希、劉奕兒與蔡凡熙、李李仁和鍾欣凌、馬志翔和夏于喬、王柏傑與傅孟柏聯袂頒發。7組嘉賓涵蓋世代與領域，不僅展現影壇多元風貌，也為典禮增添更多期待焦點。

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實力派演員于子育則擔任表演嘉賓，這次她特別選唱3部女性主題電影的代表歌曲，並結合逾30部描繪女性經驗的影像片段，帶來一場視覺與聽覺交織的動人演出。

第27屆台北電影節頒獎典禮將於7月5日於台北市中山堂隆重登場，眾星齊聚、焦點匯聚，一同見證今年台灣電影的榮耀時刻。（編輯：李亨山）1140623