加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
看懂荷莫茲海峽為何重要 關鍵能源航道牽動全球貿易與油價
首頁 / 娛樂
台北電影獎
新聞專題
台北電影獎1/36
首頁 / 娛樂

北影7組頒獎嘉賓亮眼 張之亮楊采妮揭百萬首獎

2025/6/23 19:58（6/23 21:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025台北電影節頒獎典禮7月5日舉行，演員楊采妮（圖）將和香港導演張之亮共同揭曉象徵影展最高榮耀的「百萬首獎」。（台北電影節提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月23日
2025台北電影節頒獎典禮7月5日舉行，演員楊采妮（圖）將和香港導演張之亮共同揭曉象徵影展最高榮耀的「百萬首獎」。（台北電影節提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北23日電）台北電影節頒獎典禮將舉行，象徵影展最高榮耀的「百萬首獎」將由香港導演張之亮與楊采妮共同揭曉，與會的7組頒獎嘉賓也都相當有看點，其中柯佳嬿與蔡健雅將攜手頒獎，展現影視與音樂的跨界魅力。

台北電影節頒獎典禮將於7月5日舉行，象徵影展最高榮耀的「百萬首獎」將由香港導演張之亮與演員楊采妮共同揭曉。2人曾於電影「自梳」中攜手合作，本次將於北影舞台重聚，此外，楊采妮亦曾執導電影「聖誕玫瑰」，該片由張之亮擔任監製，兩人延續多年來的創作緣分，再現昔日光影默契，別具意義。

本屆「卓越貢獻獎」則頒發給長年深耕影評領域的張昌彥，並由同為資深影評人、亦曾獲此殊榮的黃建業擔任頒獎人，象徵影評同儕之間的專業致敬與長久情誼。

另外，北影今天公布7組頒獎嘉賓，以「白衣蒼狗」入圍最佳男配角的春風（洪瑜鴻）和柯震東搭檔；柯佳嬿則與金曲歌后蔡健雅則攜手頒獎，展現影視與音樂的跨界魅力。

其餘則有林辰唏與程予希、劉奕兒與蔡凡熙、李李仁和鍾欣凌、馬志翔和夏于喬、王柏傑與傅孟柏聯袂頒發。7組嘉賓涵蓋世代與領域，不僅展現影壇多元風貌，也為典禮增添更多期待焦點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

實力派演員于子育則擔任表演嘉賓，這次她特別選唱3部女性主題電影的代表歌曲，並結合逾30部描繪女性經驗的影像片段，帶來一場視覺與聽覺交織的動人演出。

第27屆台北電影節頒獎典禮將於7月5日於台北市中山堂隆重登場，眾星齊聚、焦點匯聚，一同見證今年台灣電影的榮耀時刻。（編輯：李亨山）1140623

#台北電影節
#李李仁
#楊采妮
#柯佳嬿
#蔡凡熙
#蔡健雅
柯佳嬿
柯佳嬿斜槓當作家受歡迎 分享寫作是好的情緒出口柯佳嬿希臘雅典看時裝秀 合影三吉彩花、庭沼珉
台北電影獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台北電影獎「鬼才之道」入圍14項 吳慷仁「破浪男女」無緣角逐影帝【完整名單】
70
更多編輯台推薦新聞：