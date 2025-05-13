北影公布國際新導演入選名單 台灣2新片代表參戰

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（中央社記者洪素津台北13日電）台北電影節招牌競賽「國際新導演競賽」今天公布入選名單及評審團陣容，其中導演潘客印執導、曾敬驊與藍葦華主演的「我家的事」，以及朱駿騰操刀的「河鰻」將代表台灣角逐大獎。

今年國際新導演競賽中的台灣代表作品為「我家的事」與「河鰻」，2部皆展現出台灣新銳導演鮮明的創作風格，以及對在地議題的深切關懷。

「我家的事」由潘客印執導，集結曾敬驊、姚淳耀、藍葦華、高伊玲、黃珮琪與朱羿銘等實力派演員，以切換時間與角色觀點的手法，細膩描繪一家4口的情感流動與代間關係。

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入選柏林影展視角單元、由朱駿騰執導的「河鰻」，則由台北電影節非常新人、2度入圍金馬獎的潘綱大與創作歌手柯泯薰主演，融合奇幻與寫實風格，透過社子島青年與神秘女子的邂逅，象徵都市中的孤寂與土地記憶。

2025年第27屆台北電影節將於6月20日至7月5日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，精彩片單與活動將陸續公布；台北電影獎入圍名單將於15日揭曉。（編輯：張雅淨）1140513