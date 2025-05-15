「鬼才之道」北影入圍14獎 吳慷仁成遺珠

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（中央社記者王心妤台北15日電）第27屆台北電影獎今天公布入圍，北影總監李亞梅表示，討論最久的獎項為短片與男配角，「鬼才之道」入圍14獎為大贏家，而「破浪男女」吳慷仁、劉主平分別是影帝和影后遺珠。

台北電影獎最佳男主角入圍者為「白衣蒼狗」萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）、「我家的事」藍葦華、「河鰻」潘綱大、「鬼才之道」陳柏霖、「愛作歹」黃冠智。

李亞梅表示，評審認為「破浪男女」吳慷仁是厲害的演員，也有突破，但表現不像角色；「默視錄」巫建和、「蟲」劉韋辰也都有被討論。

最佳女主角入圍者為「女兒的女兒」張艾嘉、「小雁與吳愛麗」夏于喬、「有病才會喜歡你」江齊、「我家的事」高伊玲、「鬼才之道」張榕容。

李亞梅說，「破浪男女」劉主平、「夜校女生」陳姸霏、「默視錄」林幻夢露、「鬼才之道」王淨都有討論，「評審說這是神仙打架的一組，特別提到的演員都有值得肯定的地方。」

最佳男配角是討論最久的獎項之一，入圍者有「小雁與吳愛麗」曾國城、「我家的事」曾敬驊、「白衣蒼狗」洪瑜鴻、「乒乓男孩」施名帥、「默視錄」李康生。

李亞梅表示，施名帥要以「乒乓男孩」或「角頭－大橋頭」入圍，評審就討論許久。

台北電影獎去年因評審更改報名演員的入圍獎項，陷入爭議，李亞梅表示，去年的確有聽到一些聲音便召開諮詢委員會，今年報名簡章就提及評審會尊重電影公司的報名方式，若評審要調動報名者的入圍獎項，需要先徵詢電影公司同意。

李亞梅提及，「我家的事」是4段故事組成的電影，曾敬驊原報名男主角，但他只演其中2段，評審徵詢電影公司是否改報名男配角，電影公司同意更改。

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另外，「青春18x2 通往有你的旅程」因上映日期不符合報名規章，因此今年無緣入圍。

第27屆台北電影節將於6月20日至7月5日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，台北電影獎將於7月5日頒獎。（編輯：吳素柔）1140515

2025第27屆台北電影獎入圍名單公布記者會15日下午在光點華山舉行，藝人詹懷雲（右）、雷嘉汭（左）一同揭曉完整名單。中央社記者趙世勳攝 114年5月15日