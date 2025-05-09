北影聚焦青春、親情 11電影6月下旬上映

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）台北電影節今天公布「青春不設限」、「親子Fun電影」及「影迷新宇宙」單元共11部環繞家庭命題作品，6月下旬將與影迷見面。

其中「青春不設限」單元特選5部映照成長軌跡、自我追尋的電影，包括在威尼斯影展備受關注的「雨林深處的啞火」，深入亞馬遜叢林馬拉若島，揭露當地性剝削造成的女性困境；「爛帳父不起」描繪主角們在放縱青春之後，終究得面對家庭和現實挑戰。

「在你身後的我」聚焦家庭照護結構中的少女，在自由與責任、升學和照料罕病妹妹間拉扯；「海岸村咚咚咚」改編自宮下銀漫畫「前往海邊的路」，從孩童純真目光看家庭暴力、高齡照護及社會詐騙議題；「記憶通話中」勾勒南斯拉夫解體前的歲月，個人記憶與國族認同追尋相互輝映。

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此外，北影今年首度與巴黎反歧視影展合作，選映探討多元家庭的「羈絆之間」，年過半百的獨居女子協助照料鄰居幼子，卻因男孩母親產後離世，意外與對方家庭衍生超越血緣的連結。

第27屆台北電影節將於6月20日至7月5日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，更多訊息可參考台北電影節官方網站。（編輯：張雅淨）1140509