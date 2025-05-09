加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
電影
新聞專題
電影1/300
首頁 / 娛樂

北影聚焦青春、親情 11電影6月下旬上映

2025/5/9 20:51（5/9 21:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025台北電影節6月底將登場，9日率先公布3大單元共11部環繞家庭命題的作品。其中「青春不設限」單元選映電影「海岸村咚咚咚」，從孩童純真目光輕觸家庭暴力、高齡照護及社會詐騙議題。（台北電影節提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年5月9日
2025台北電影節6月底將登場，9日率先公布3大單元共11部環繞家庭命題的作品。其中「青春不設限」單元選映電影「海岸村咚咚咚」，從孩童純真目光輕觸家庭暴力、高齡照護及社會詐騙議題。（台北電影節提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年5月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北9日電）台北電影節今天公布「青春不設限」、「親子Fun電影」及「影迷新宇宙」單元共11部環繞家庭命題作品，6月下旬將與影迷見面。

其中「青春不設限」單元特選5部映照成長軌跡、自我追尋的電影，包括在威尼斯影展備受關注的「雨林深處的啞火」，深入亞馬遜叢林馬拉若島，揭露當地性剝削造成的女性困境；「爛帳父不起」描繪主角們在放縱青春之後，終究得面對家庭和現實挑戰。

「在你身後的我」聚焦家庭照護結構中的少女，在自由與責任、升學和照料罕病妹妹間拉扯；「海岸村咚咚咚」改編自宮下銀漫畫「前往海邊的路」，從孩童純真目光看家庭暴力、高齡照護及社會詐騙議題；「記憶通話中」勾勒南斯拉夫解體前的歲月，個人記憶與國族認同追尋相互輝映。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，北影今年首度與巴黎反歧視影展合作，選映探討多元家庭的「羈絆之間」，年過半百的獨居女子協助照料鄰居幼子，卻因男孩母親產後離世，意外與對方家庭衍生超越血緣的連結。

第27屆台北電影節將於6月20日至7月5日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，更多訊息可參考台北電影節官方網站。（編輯：張雅淨）1140509

#台北市
#台北電影節
#巴黎
#亞馬遜
#威尼斯影展
威尼斯影展
挪威名導布萊恩「妻子們」三部曲 北影選映金獎影后息影？凱特布蘭琪：人生想做事情還很多
電影
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
「歌劇生死戀」華麗登場 經典詠嘆調重現淒美愛戀
71
更多編輯台推薦新聞：