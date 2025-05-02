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北影「96分鐘」災難開場 「進行曲」熱血閉幕

2025/5/2 19:44（5/2 21:21 更新）
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台灣少見的災難大片「96分鐘」以高鐵為背景，演員林柏宏（中右）片中飾演拆彈專家、宋芸樺（中左）則扮演他的刑警太太，兩人得在有限時間內攜手解決危機，全片獲選為2025台北電影節開幕片。（台北電影節提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月2日
台灣少見的災難大片「96分鐘」以高鐵為背景，演員林柏宏（中右）片中飾演拆彈專家、宋芸樺（中左）則扮演他的刑警太太，兩人得在有限時間內攜手解決危機，全片獲選為2025台北電影節開幕片。（台北電影節提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月2日
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（中央社記者王心妤台北2日電）第27屆台北電影節今天公布，開幕片為「狂徒」導演洪子烜最新災難片「96分鐘」；閉幕片則是億萬票房電影「角頭」系列導演姜瑞智熱血新作「進行曲」，影展將於6月20日開跑。

「96分鐘」是洪子烜花了9年構思劇本到後製完成的電影，為了增加現實感，劇組特別打造全台首座一比一高鐵車廂智能攝影棚，並引進好萊塢虛擬美術技術，是台灣少見的災難動作大片。

故事描述林柏宏飾演的拆彈專家跟宋芸樺飾演的刑警妻子，搭上從台北開往高雄的高鐵，被迫解決拆彈危機。宋芸樺正巧是本屆大使，她今天透過北影表示，「這個雙重身分的安排，我相信是宇宙偷偷寫好的劇本。」

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閉幕片「進行曲」則由牧森、余杰恩、劉育仁飾演面對社團存廢危機的高中生，齊心對抗體制追求夢想。牧森為此苦練小號，余杰恩雖然從小學習打鼓，仍需每週練習3天、每天背著20公斤重鼓8個小時練習，他說，「從前置到拍攝，到下戲後的情感交流，都讓我深深愛上演員這份工作，非常幸福。」

第27屆台北電影獎入圍名單將於5月15日揭曉，影展則於6月20日至7月5日舉行。（編輯：吳素柔）1140502

#台北電影節
2025台北電影節閉幕片「進行曲」描述一群面對社團存廢危機的高中生，齊心對抗體制、追求夢想的過程。（台北電影節提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月2日
2025台北電影節閉幕片「進行曲」描述一群面對社團存廢危機的高中生，齊心對抗體制、追求夢想的過程。（台北電影節提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月2日
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