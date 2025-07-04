北影會外賽獎項公布 「角頭-大橋頭」摘最佳預告片

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（中央社記者王心妤台北4日電）第27屆北影今晚頒會外賽獎，「臨淵入魚」獲觀眾票選獎、「風的前奏」摘媒體推薦獎、「乒乓男孩」得電影行銷獎，最佳預告片頒給「角頭-大橋頭」，「夏日的檸檬草」獲最佳海報。

台北電影節主席廖慶松感謝所有入圍者為北影帶來熱鬧與榮耀，「入圍就是肯定，今晚讓我們為彼此喝采，交流對電影的熱情。」會外賽最佳電影行銷頒給「乒乓男孩」，評審肯定劇組宣傳前期對準口碑跟公益包場，「打開運動電影之觀影市場，成功帶動聲量及票房成績。」

預告剪接師程紀皓以「角頭-大橋頭」獲最佳預告片，評審認為預告片節奏緊湊，且畫面剪輯精彩，突顯角色個性與兄弟情誼，成功營造黑幫電影之熱血氛圍與戲劇張力。

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最佳海報頒給「夏日的檸檬草」的莊秀媛，評審認為海報設計構圖清楚表達人物關係，整體色調與氛圍不僅符合片名意境，也精準對標目標觀眾。

台北電影獎將於明天晚上在中山堂頒獎。（編輯：張銘坤）1140704