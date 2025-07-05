劉品言挺孕肚主持北影頒獎 笑喊先吃炸雞安撫寶寶

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（中央社記者王心妤台北5日電）第27屆台北電影節頒獎典禮今晚在中山堂登場，主持人劉品言上月宣布懷孕，今天的禮服大方露出孕肚，她受訪表示，剛剛有先吃炸雞安撫肚子裡的寶寶，老公連晨翔也有幫她打氣。

劉品言今晚穿著黑色禮服性感亮相，黑色薄紗正巧露出孕肚。她受訪表示，主辦單位從彩排開始就特別考慮她的狀況，像是幾個小時就能休息或是吃些點心，「剛剛也有吃炸雞，因為現在滿怕熱的，服裝上也做了透氣的選擇。」她表示，老公連晨翔還沒看過她的禮服，但早上有鼓勵她「不要緊張」。至於連晨翔是否有對肚子裡的寶寶喊話，劉品言笑說：「對我肚子說話，這麼害羞的事情我自己來就好。」

劉修甫以「刺心切骨」入圍最佳新演員，他昨晚稱因為擔心末日預言想戴頭盔當幸運物，今天受訪則說，凌晨起床後發現平安無事，「但醒來後幾乎就睡不著了，今天也突然很緊張。」對於今晚的服裝，他也笑說：「衣服超緊，覺得自己像是不會穿高跟鞋的女生，走起路來很像馬。」

港星楊采妮今晚將跟曾合作電影「自梳」的導演張之亮共同頒獎，楊采妮表示，上次參加台北電影節已經是11年前來當評審，這次則是來當頒獎人，「也很開心可以跟張之亮導演合體重聚。」

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韓國影帝趙震雄今晚將跟宋芸樺一起頒發最佳劇情長片，宋芸樺自稱害羞到不敢看趙震雄，趙震雄表示，這次是第四度來台，「每次來都有感受到電影震撼團結的樣子。」他更用英文高喊：「I love you Taiwan！」

由於施名帥跟黃冠智將分別角逐獎項，而2人一起主演電影「愛作歹」，他們也打趣在台上親吻臉頰，重現片中戀曲。（編輯：張銘坤）1140705