劉品言好友群組洩孕事 楊謹華笑猜孩子爸是春風

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（中央社記者洪素津台北11日電）演員楊謹華今天出席活動，談到好友劉品言在群組宣布懷孕消息，她聽到時愣了1分鐘，隨即說「請問是誰的？」劉品言要她猜，慌張的楊謹華還亂猜孩子的爸是藝人春風。

劉品言在9日宣布和連晨翔結婚，且懷有超過3個月的身孕。好友楊謹華今天出席活動透露，並不知道劉品言有在交往，只知道她在約會。

被問到如何得知劉品言懷孕，楊謹華表示，她和劉品言、夏于喬、宋芸樺有一個群組，劉品言邀約大家視訊會議，要公開這個好消息。

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楊謹華表示，當聽到劉品言懷孕時，愣了1分鐘，當下她詢問「請問是誰的？」劉品言不說，要她猜。楊謹華笑說：「我當下就慌了，我就亂猜，我還猜是春風，我沒有猜對」。

楊謹華為劉品言結婚懷孕感到開心，被問到會不會報名當乾媽，她表示自己已經有1個乾女兒，「要認乾女兒要深思熟慮，需要好好想一想」。現在楊謹華忙於拍戲，但暫時不能透露工作內容。（編輯：吳素柔）1140611