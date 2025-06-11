加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂

劉品言好友群組洩孕事 楊謹華笑猜孩子爸是春風

2025/6/11 11:35（6/11 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
演員楊謹華（前）11日出席牙套品牌活動，提及好友劉品言結婚、懷孕的消息，她表示，知道對方懷孕時愣了1分鐘，很替好友開心。中央社記者洪素津攝 114年6月11日
演員楊謹華（前）11日出席牙套品牌活動，提及好友劉品言結婚、懷孕的消息，她表示，知道對方懷孕時愣了1分鐘，很替好友開心。中央社記者洪素津攝 114年6月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北11日電）演員楊謹華今天出席活動，談到好友劉品言在群組宣布懷孕消息，她聽到時愣了1分鐘，隨即說「請問是誰的？」劉品言要她猜，慌張的楊謹華還亂猜孩子的爸是藝人春風。

劉品言在9日宣布和連晨翔結婚，且懷有超過3個月的身孕。好友楊謹華今天出席活動透露，並不知道劉品言有在交往，只知道她在約會。

被問到如何得知劉品言懷孕，楊謹華表示，她和劉品言、夏于喬、宋芸樺有一個群組，劉品言邀約大家視訊會議，要公開這個好消息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊謹華表示，當聽到劉品言懷孕時，愣了1分鐘，當下她詢問「請問是誰的？」劉品言不說，要她猜。楊謹華笑說：「我當下就慌了，我就亂猜，我還猜是春風，我沒有猜對」。

楊謹華為劉品言結婚懷孕感到開心，被問到會不會報名當乾媽，她表示自己已經有1個乾女兒，「要認乾女兒要深思熟慮，需要好好想一想」。現在楊謹華忙於拍戲，但暫時不能透露工作內容。（編輯：吳素柔）1140611

#劉品言
#懷孕
#楊謹華
#春風
劉品言
林美秀驚喜入圍台語歌后 演出撞期將缺席金曲獎劉品言懷孕閃嫁連晨翔雙喜臨門 甜蜜分享戀愛過程
楊謹華
戴愛玲曾遠距戀愛視訊8小時 楊謹華笑喊正常楊謹華易緊張 拍「影后」天天拉肚子更染胃潰瘍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：