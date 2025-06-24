加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂

北影新導演競賽頒獎 國片「我家的事」奪觀眾票選獎

2025/6/24 21:41（6/24 21:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北電影節2大競賽單元之一的國際新導演競賽24日晚間舉辦頒獎典禮，由導演潘客印（圖）執導的劇情片「我家的事」榮獲「觀眾票選獎」。（台北電影節提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月24日
台北電影節2大競賽單元之一的國際新導演競賽24日晚間舉辦頒獎典禮，由導演潘客印（圖）執導的劇情片「我家的事」榮獲「觀眾票選獎」。（台北電影節提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北24日電）台北電影節今晚舉行國際新導演競賽頒獎典禮，曾敬驊、藍葦華主演的國片「我家的事」贏得「觀眾票選獎」，導演潘客印表示自己從剪接師穿越銀幕執導，這過程需極大的勇氣，感謝評審給他的肯定。

台北電影節評審團主席徐譽庭率領金馬獎雙料入圍演員李淳、柏林影展選片委員潔西卡・基安、菲律賓國際製片碧安卡・巴布埃納、日本導演松永大司共同揭曉4項大獎。

來自立陶宛的「溺水小妹」榮獲「最佳影片」，並獲得1萬美元（約新台幣29.5萬元）獎金；「利貝拉達再一顆」獲得「評審團特別獎」，抱回5千美元獎金；此外「兔巢少年」拿下「台灣導演協會推薦獎」；而國片「我家的事」則贏得「觀眾票選獎」。

google news透過 Google News追蹤中央社

作為台北電影節2大競賽單元之一，國際新導演競賽的頒獎典禮今晚盛大登場。台北電影節主席廖慶松致詞表示，本次入圍作品橫跨歐亞，創作者們提煉自身生命經驗，展現出對不同面向的關注，相當令人驚艷，「非常高興台北電影節能成為大家能量匯聚與交流的場合，讓我們持續期待這些國際新導演的未來發展與創作產出。」

其中國片「我家的事」榮獲「觀眾票選獎」，北影首映場以深刻情感觸動人心，令觀眾潸然淚下。導演潘客印表示，身為已剪片10年的剪接師，穿越銀幕執導，需要極大的勇氣，非常感謝主創團隊的鼎力支持，更感激觀眾給予的榮耀，「能夠將我對世界的觀察、對故事的感情，傳達到觀眾心中，是我說故事的初衷，這個獎項對我來說是碩大的肯定。」（編輯：李亨山）1140624

潘客印
北影公布國際新導演入選名單 台灣2新片代表參戰曾敬驊飆戲惹哭觀眾 電影「我家的事」闖義大利影展
李淳
歐盟駐處漫畫文宣再出擊反諷中國 台歐海纜同遭破壞引共鳴歐媒專訪 李淳：歐盟與日韓星談成數位夥伴獨漏台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：