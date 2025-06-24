北影新導演競賽頒獎 國片「我家的事」奪觀眾票選獎

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（中央社記者洪素津台北24日電）台北電影節今晚舉行國際新導演競賽頒獎典禮，曾敬驊、藍葦華主演的國片「我家的事」贏得「觀眾票選獎」，導演潘客印表示自己從剪接師穿越銀幕執導，這過程需極大的勇氣，感謝評審給他的肯定。

台北電影節評審團主席徐譽庭率領金馬獎雙料入圍演員李淳、柏林影展選片委員潔西卡・基安、菲律賓國際製片碧安卡・巴布埃納、日本導演松永大司共同揭曉4項大獎。

來自立陶宛的「溺水小妹」榮獲「最佳影片」，並獲得1萬美元（約新台幣29.5萬元）獎金；「利貝拉達再一顆」獲得「評審團特別獎」，抱回5千美元獎金；此外「兔巢少年」拿下「台灣導演協會推薦獎」；而國片「我家的事」則贏得「觀眾票選獎」。

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作為台北電影節2大競賽單元之一，國際新導演競賽的頒獎典禮今晚盛大登場。台北電影節主席廖慶松致詞表示，本次入圍作品橫跨歐亞，創作者們提煉自身生命經驗，展現出對不同面向的關注，相當令人驚艷，「非常高興台北電影節能成為大家能量匯聚與交流的場合，讓我們持續期待這些國際新導演的未來發展與創作產出。」

其中國片「我家的事」榮獲「觀眾票選獎」，北影首映場以深刻情感觸動人心，令觀眾潸然淚下。導演潘客印表示，身為已剪片10年的剪接師，穿越銀幕執導，需要極大的勇氣，非常感謝主創團隊的鼎力支持，更感激觀眾給予的榮耀，「能夠將我對世界的觀察、對故事的感情，傳達到觀眾心中，是我說故事的初衷，這個獎項對我來說是碩大的肯定。」（編輯：李亨山）1140624