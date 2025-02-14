香港金像獎公布入圍 「破地獄」角逐18獎大贏家

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（中央社記者王心妤台北14日電）第43屆香港金像獎今天公布入圍，台灣電影「鬼才之道」、「老狐狸」都入圍最佳亞洲華語電影，港片「破．地獄」入圍18個獎項，「九龍城寨之圍城」角逐14個獎項緊追其後。

最佳男主角入圍者包含「九龍城寨之圍城」林峯、「爸爸」劉青雲、「看我今天怎麼說」游學修、「破．地獄」許冠文、「臨時劫案」郭富城，競爭相當激烈。

游學修去年曾憑同部電影入圍金馬獎最佳男主角，此次再受肯定，他透過經紀人表示，「台灣朋友好！謝謝大家關注，小弟之前受訪說的沒新戲拍好像迎來曙光了，希望不久將來會有機會再見。」

最佳女主角由「看我今天怎麼說」鍾雪瑩、「破．地獄」衛詩雅、「從今以後」區嘉雯、「久別重逢」許恩怡、「虎毒不」談善言競逐獎項。

最佳男配角則是多組「網內互打」，包含「九龍城寨之圍城」的古天樂和伍允龍，還有「破．地獄」朱栢康跟秦沛，另外還有盧鎮業以「虎毒不」角逐獎項。

朱栢康今天透過經紀人表示，感謝評審的肯定及觀眾支持，「現在的感覺很興奮，跟感覺有點不可思議，希望到時候能在台上感謝支持跟成就我的所有同業、經紀人和戰友去領獎。」

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最佳女配角入圍者則是「破．地獄」韋羅莎跟梁雍婷、「爸爸」谷祖琳、「我談的那場戀愛」鄧麗欣、「從今以後」李琳琳。

谷祖琳今天透過經紀人對中央社記者表示，能夠入圍很開心，也是送給飾演角色最美好的情人節禮物，有許多想感謝的人，希望能有機會登台分享。韋羅莎表示，很榮幸能夠入圍，聽到自己的名字時一度無法冷靜並流下眼淚，但更開心整個團隊的努力都能被看見，「當一起演這部戲的人都可以得到肯定，一定比我自己得到來得重要跟美麗。」（編輯：龍柏安）1140214