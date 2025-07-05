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颱風丹娜絲影響 彰化慶安水樂園等活動取消

2025/7/5 20:49（7/5 21:01 更新）
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颱風丹娜絲持續逼近台灣，彰化縣政府5日晚間表示，為確保民眾安全，慶安水樂園取消5日晚間表演及6日活動。（彰化縣議員賴清美提供）中央社記者鄭維真傳真 114年7月5日
颱風丹娜絲持續逼近台灣，彰化縣政府5日晚間表示，為確保民眾安全，慶安水樂園取消5日晚間表演及6日活動。（彰化縣議員賴清美提供）中央社記者鄭維真傳真 114年7月5日
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（中央社記者鄭維真彰化5日電）颱風丹娜絲逼近，彰化縣政府今晚表示，為確保民眾安全，慶安水樂園取消今天晚間表演及明天活動，小鎮光影藝術節、王功海洋燈祭今晚起預防性熄燈。

彰化縣政府今天舉行「彰濱~海FUN一夏」慶安水樂園活動，有參與活動的民眾說，傍晚突然下大雨，只好趕緊從會場離開；有民眾表示，剛到停車場時雨超大，不敢下車，且還一直打雷閃電。

由於傍晚起下起強降雨，花壇鄉彰員路三段、彰化師範大學、芳苑鄉草湖郵局前等多處一度積水。

彰化縣政府表示，為確保民眾安全，原訂於今晚及明天在彰化縣自然生態教育中心及慶安水道舉行慶安水樂園活動取消。

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彰化縣文化局原本預計明天舉辦歌仔戲研習營，將擇期延後辦理；衛生局明天在和美高中辦理萬人健檢也延後舉辦。

此外，小鎮光影藝術節及王功海洋燈祭今天晚間起預防性熄燈，至颱風遠離檢修後，另行公告恢復展出。（編輯：張銘坤）1140705

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颱風丹娜絲
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