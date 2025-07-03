AI淨零／金管會：1869家上市櫃8月底前須完成申報永續報告書

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（中央社記者蘇思云台北3日電）金管會今天表示，總計1869家上市櫃公司，須於8月底前申報完成2024年永續報告書，今年首次申報業者有1276家，若未完成申報，最高可罰新台幣100萬元。

金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會指出，去年已有一定資本額的公司須申報永續報告書，今年要求實收資本額新台幣20億元以下的上市櫃公司，應在8月底前完成申報，總計有1869家上市櫃，須於8月底申報完成2024年永續報告書，其中，今年首次申報業者共1276家。

高晶萍指出，考量減輕業者負擔，證交所已建置ESG數位平台，並在今年2月推出「輔助產製永續報告書功能」，建立參考框架，並結合公司申報的ESG指標，可輔助上市櫃公司完成永續報告書。

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為了提升勞動市場薪資透明度，上市櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法第4條之2，增訂國內上市櫃公司應加強揭露非擔任主管職務的全時員工薪資平均數、中位數，及前二者與前一年度變動情形，報告書中也可以附上公開資訊觀測站查詢網址，以索引方式揭露內容。

若上市櫃公司未在8月底前申報完成，高晶萍表示，若未改正將依照契約罰違約金1萬元，或可視情節重大開罰5萬元至100萬元，過去曾有開罰1萬元案例，目前距離8月底尚餘近2個月，已有83家業者完成申報，如果業者申報有困難，證交所與櫃買中心將提供協助。（編輯：潘羿菁）1140703