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颱風丹娜絲逼近 嘉南高屏5縣市6日全天停班課

2025/7/5 22:14（7/5 22:21 更新）
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颱風丹娜絲持續進逼，台灣港務公司馬公辦事處統計，航行高雄馬公航線的「澎湖輪」5日下午4時載運403名旅客返高；航行布袋馬公航線的百麗航運與滿天星海運等8艘交通船下午近5時許全數出航，載有2993人返台。中央社 114年7月5日
颱風丹娜絲持續進逼，台灣港務公司馬公辦事處統計，航行高雄馬公航線的「澎湖輪」5日下午4時載運403名旅客返高；航行布袋馬公航線的百麗航運與滿天星海運等8艘交通船下午近5時許全數出航，載有2993人返台。中央社 114年7月5日
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（中央社記者洪學廣高雄5日電）輕度颱風丹娜絲逼近，中央氣象署發布陸上颱風警報，預估暴風半徑明天下午可能碰觸澎湖與嘉義以南陸地。嘉義縣市、台南、高雄、屏東明天停班課；澎湖縣明天中午12時後停班課。

中央氣象署今天晚間8時30分發布颱風丹娜絲陸上颱風警報，提醒嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖等應嚴加戒備。另也持續針對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽等區域發布海上颱風警報，航行及作業船隻留意颱風動態。

其中，嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣明天停止上班、停止上課。澎湖縣明天中午12時後停止上班、停止上課。其餘縣市則因未達停班停課標準或是未列入陸上警報警戒區，正常上班上課。

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氣象署氣象預報中心即時預報科科長劉宇其在颱風記者會中，說明最新動態。他表示，預計颱風強度有稍增強，且暴風圈有稍擴大趨勢，預估未來1天內，暴風半徑將逐漸擴大到150公里，明天下午有機會碰觸澎湖與嘉義以南陸地。

劉宇其表示，明天白天至7日上半天，颱風將逐漸通過台灣海峽，由於現在各國電腦模擬運算結果，對於颱風位置仍有些分歧，但若路徑持續偏東，可能經過台灣上空。（編輯：林恕暉）1140705

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劉宇其
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颱風丹娜絲
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