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颱風丹娜絲將近 全台交通活動異動一覽【不斷更新】

2025/7/5 09:43（7/5 09:50 更新）
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颱風丹娜絲於5日凌晨生成。圖為5日上午9時20分衛星雲圖。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
颱風丹娜絲於5日凌晨生成。圖為5日上午9時20分衛星雲圖。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
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（中央社網站）今年第4號颱風丹娜絲於5日凌晨生成，氣象署於5日上午8時30分發布海上颱風警報。中央社整理各地交通及活動陸續異動如下：

交通

船班

航行高雄馬公的澎湖輪原6日船班提前至5日下午4時開返高雄。

6日屏東往返離島小琉球、台東往返綠島及蘭嶼、布袋往返馬公船班停駛。

6日下午南竿福澳港往返台北港交通船「南北之星」替代班次停航。

鐵路

阿里山林鐵5日至8日全線預警性停駛。

國家公園／遊樂區

國家森林遊樂區

大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區6日起預警性休園；谷關七雄等13條自然步道同步暫停開放。

向陽和嘉明湖山屋提前5日傍晚封閉。

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知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段，6日上午8時起預警性封閉。

池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館及轄內各自然步道，6日上午8時起預警性休園、休館及封閉。（編輯：林湘芸）1140705

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