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颱風丹娜絲變中颱可能再增強 預測路徑非常貼近西部沿海
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颱風丹娜絲9/113
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颱風丹娜絲來襲 7日停班停課情形一覽

2025/7/6 12:01（7/6 13:02 更新）
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颱風丹娜絲增強持續接近台灣，民眾關心7日週一是否停止上班上課。圖為台北街頭民眾緊抓雨傘盼抵擋強風。（中央社檔案照片）
颱風丹娜絲增強持續接近台灣，民眾關心7日週一是否停止上班上課。圖為台北街頭民眾緊抓雨傘盼抵擋強風。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）颱風丹娜絲升級為中度颱風並持續接近台灣，氣象署發布海上陸上颱風警報，提醒民眾無論颱風是否登陸，都要非常小心。中央社持續更新7日（週一）各地是否停班停課狀況：

基隆市｜預計6日晚間8時宣布
台北市｜預計6日晚間8時宣布
新北市｜預計6日晚間8時宣布
桃園市｜預計6日晚間8時宣布
新竹市｜尚未宣布
新竹縣｜尚未宣布

苗栗縣｜尚未宣布
台中市｜尚未宣布
彰化縣｜尚未宣布
雲林縣｜尚未宣布
南投縣｜尚未宣布

嘉義市｜尚未宣布
嘉義縣｜尚未宣布
台南市｜尚未宣布
高雄市｜尚未宣布
屏東縣｜尚未宣布

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宜蘭縣｜尚未宣布
花蓮縣｜尚未宣布
台東縣｜尚未宣布
澎湖縣｜尚未宣布
金門縣｜尚未宣布
連江縣｜尚未宣布

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。1140706

#人事行政總處
#颱風
#停班停課
#颱風假
#丹娜絲
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