颱風丹娜絲來襲 7日停班停課情形一覽
2025/7/6 12:01（7/6 13:02 更新）
（中央社網站）颱風丹娜絲升級為中度颱風並持續接近台灣，氣象署發布海上陸上颱風警報，提醒民眾無論颱風是否登陸，都要非常小心。中央社持續更新7日（週一）各地是否停班停課狀況：
基隆市｜預計6日晚間8時宣布
台北市｜預計6日晚間8時宣布
新北市｜預計6日晚間8時宣布
桃園市｜預計6日晚間8時宣布
新竹市｜尚未宣布
新竹縣｜尚未宣布
苗栗縣｜尚未宣布
台中市｜尚未宣布
彰化縣｜尚未宣布
雲林縣｜尚未宣布
南投縣｜尚未宣布
嘉義市｜尚未宣布
嘉義縣｜尚未宣布
台南市｜尚未宣布
高雄市｜尚未宣布
屏東縣｜尚未宣布
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宜蘭縣｜尚未宣布
花蓮縣｜尚未宣布
台東縣｜尚未宣布
澎湖縣｜尚未宣布
金門縣｜尚未宣布
連江縣｜尚未宣布
停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。1140706
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