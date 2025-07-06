颱風丹娜絲逼台 卓榮泰籲上緊發條、善用科技工具

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北6日電）颱風丹娜絲海上陸上颱風警報發布。行政院長卓榮泰今天視導中央災害應變中心並和澎湖等6縣市進行視訊，他表示，今晚起風雨加強，大家要上緊發條，並善用科技工具監控。

中央災害應變中心上午召開第4次會報，卓榮泰到場視導、聽取工作報告，並和澎湖縣、屏東縣、台東縣、高雄市、台南市和金門縣視訊。

交通工程組報告表示，陸海空運輸管制部分，將預作運輸管制，若有停駛，會加強宣導民眾提早因應；另，因應蘇花陸運可能中斷，海運及空運備援疏運作為；協調備援船舶，空運則待命增援疏運；預判颱風過後的氣象狀況，評估可啟動疏運時點。

另外，易致災公路重點路段整備，已預置機具人力；易致災鐵路重點路段，以監視器24小時派員監看，並建立聯防機制，和即時調整列車運行計畫。

其中，因西南部、東部沿海山區出現強降雨，公路台20線（向陽-霧鹿）、臨93線（勤和-復興）、臨105線（梅山口-向陽）、台29線臨11線（那瑪夏-五里埔）等4處，今天已進行封閉。

觀光部分，小琉球志願留島遊客人數計209人，均投宿於民宿內，物資無虞；澎湖欲搭約有352人待補位返台，目前皆已返回原住宿地點，目前停留旅客數概估約9000人；馬祖南北竿航站待補位人數約46人，皆已返回原住宿地點。

水電維生組部分，淹水一級警戒區域包括台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣和台南市；全國積淹水災情共44件，目前都全數退水。

疏散撤離組表示，截至今早9時止，目前有台南市、高雄市、屏東縣進行疏散撤離，累計撤離人數計150人；入山入園部分，仍有13件42人未聯絡上，分別為宜蘭縣3件4人、太魯閣5件12人、雪霸5件26人。

卓榮泰會中和6縣市進行視訊。屏東縣副縣長黃國榮表示，全縣海域、港口都限制禁止民眾活動，收容能量也完成相關配置；澎湖縣長陳光復則說，預計中午過後風雨將加強，已宣布漁船只進不出，由於滯留旅客約9000多人，希望颱風過後能協助疏運。

緊接著，台東縣長饒慶鈴表示，將持續加強土石流和大規模崩塌處的高度警戒，去年中央補助清淤工程已完成7成，對這次防颱有所助益；高雄市長陳其邁說，已開始進行3499名民眾撤離和安置工作，相關防颱作業均已完成；台南市長黃偉哲也表示，各項準備工作已完竣；金門縣長陳福海說，往年金門颱風災情多為樹倒、停電，希望救災人力分配可給予更多支援。

卓榮泰最後裁示，感謝大家提高警覺防災，和6名縣市首長視訊可了解，目前災情都在可控情形下，但仍不能掉以輕心。

他提到，最重要的是，各部會橫向聯繫、資料對齊和時間掌握要很準確，才能做出有效判斷和執行，從海陸空、通訊都可看到因應準備工作，並嘗試納入新科技應變管理系統，對防災救治很需要，希望大家持續精進。

卓榮泰提醒，今晚起到明天的風雨影響更為明顯，中央和地方政府都上緊發條，善用科技工具監控，希望大家確切執行以下事項，針對強風大雨可能造成複合式災害，請相關單位掌握災情發展，主動關懷和聯繫地方政府，以利應變中心即時調度支援。

透過 Google News 追蹤中央社

另外，因颱風中心靠近離島地區，請海上作業者加強防颱措施；針對易孤島地區，都要啟動預警式避難措施，弱勢族群列入優先關懷對象；自去年起陸續發生天災，造成土質鬆軟，交通部務必要針對易致災脆弱公路、鐵路，進行24小時提高監控和告警，事後也要有完善疏散計畫和執行，針對離島配套疏運，也請民防和國軍單位加入協助。

卓榮泰說，適逢暑假期間，山區和水域活動要加強宣導警示；並確保民生物資供運和價格穩定，降低各項衝擊；若離島發生民生通訊需求，要全力做好準備。（編輯：方沛清）1140706