會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看

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（中央社網站2日電）颱風逼近台灣，除了天氣狀況需要隨時掌握，民眾也關心是否會放颱風假。根據天然災害停止上班及上課作業辦法，氣象預報或實際觀測風雨達一定基準，就可發布停班停課。究竟多大風雨才可能停班停課，請看以下QA整理。

●停止上班上課是誰決定的？

各縣市（含直轄市）的機關、學校由縣市長決定。不過縣市政府也可以依據轄區的地形、地貌、交通的不同狀況授權給鄉、鎮、市長決定。

另外，公務機關、學校首長也可以視實際情形自行決定是否停止上班及上課，不過發布後應通報給縣市政府及上級機關。

●停止上班上課的風力基準為何？

依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，可以發布停止上班上課。

圖為2日下午台灣東南方颱風軒嵐諾預測風速。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）

●停止上班上課的雨量基準為何？

根據氣象預報或實際觀測，雨量達到各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已經致災或有可能致災時，可以發布停止上班上課。

各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準。（圖取自全國法規資料庫網頁law.moj.gov.tw）

●停止上班上課的起迄時間為何？

若為前一天晚間10時前發布，「全日停班課」為凌晨0時至深夜12時停止上班上課；「上午停班課 」為凌晨0時至上午班課結束時間停止上班上課。

若為當天凌晨4時30分前發布，「全日停班課」為上午8時至深夜12時停止上班上課；「上午停班課」為上午8時至上午班課結束時間停止上班上課。

若發布「下午停班課」為一般下午上班課始點（通常為下午1時30分）至深夜12時停止上班上課。

若發布「晚上停班課」為晚間6時至深夜12時停止上班上課。

●如果機關學校和居住地停班課決定不同時怎麼辦？

只要居住地區、上班上課交通必經地區、服務機關或學校所在地有一處停止上班上課，當事人就可以停止上班上課。

●停止上班上課資訊哪裡查？

除了注意縣市政府及所屬機關、學校發布的訊息，也可以透過人事總處全球資訊網「停止上班及上課專區」查詢。

中央社也會不斷更新並推播各地停止上班上課資訊，敬請鎖定中央社網站最新消息。1110902