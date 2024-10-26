颱風天窗貼膠帶防爆？實驗揭可能反效果 窗框玻璃選擇是關鍵

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（中央社記者郭建伸台北26日電）每到颱風天，許多商家會在玻璃門窗貼上膠帶以防破裂。但內政部指出，貼膠帶無法增加抗風強度，也無法防止玻璃破裂，甚至可能產生反效果，實驗顯示反而減弱玻璃抗風能力，應選擇符合國家標準的門窗框架、玻璃或加裝防爆膜。

內政部今天透過新聞稿表示，颱風來臨時，很多人會在玻璃門窗上貼滿膠帶，以為能增加抗風能力，防止玻璃破裂。不過根據建築研究所的實驗，貼膠帶無法增加窗戶的抗風強度，也無法防止玻璃破裂，甚至可能產生反效果。

內政部指出，應該採取更安全的防護措施，例如選擇符合CNS國家標準的門窗框架與玻璃，並且正確安裝，防止異物撞擊，或是加裝防爆膜防止玻璃碎裂、安裝更堅固的窗戶，才能在颱風來臨時提供最佳的保護。

內政部說明，建築研究所的風雨風洞實驗室擁有先進的設備，如17級造風機和專業風洞設施，可以模擬都市風場，進行建築物的風壓測試，還能測試無人機的抗風能力以及門窗的水密和氣密性，這是全國最具規模的風工程研究中心之一。

為確認玻璃窗貼膠帶的效果，建築研究所進行一項實驗，製作寬2.8米、高2.0米的鋁窗，裝上5毫米厚的普通玻璃，並採用4種常見的膠帶貼法，包含X字型、井字型、口字型及全貼滿，且準備一組未貼膠帶的玻璃作為對照組。

內政部指出，結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗從16級風開始紛紛爆裂，相比之下，未貼膠帶的玻璃窗支撐到超過17級強颱風的風力，這意味著未貼膠帶的玻璃窗承受風壓的能力反而較強。

內政部研判，這可能是因為貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，導致其更容易破裂；實驗進行兩次，均顯示貼膠帶反而減弱玻璃抗風能力。

內政部指出，除了玻璃強度外，窗框穩固性同樣重要，若窗框因風壓變形，玻璃也有可能破裂，因此強化玻璃和堅固的窗框搭配，才是有效的防爆裂措施。（編輯：黃瑞弘）1131026