颱風康芮各國預測往西修 吳德榮：直接威脅台灣機率增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）氣象專家吳德榮今天表示，各國預測輕颱康芮路徑再向西朝台灣接近，直接威脅機率提高，需持續觀察、不可輕忽；今天白天各地暖熱，明天起至30日有另一波東北季風影響，北台灣再轉涼。

根據中央氣象署颱風消息，輕颱康芮目前中心位置約在鵝鑾鼻東南東方1470公里海面上，以每小時13公里速度，向西進行；康芮預測路徑再向台灣靠近，宜蘭縣遭颱風暴風侵襲機率最高已提升至13%。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新各國官方的預測，康芮向西朝台灣接近，在台灣東側北轉；氣象署預測北轉後、通過在宮古島東側，日本、美國的預測比較接近台灣。

吳德榮進一步說明，最新歐洲模系集式模擬顯示，康芮的系集平均路徑在台灣東側向北北西前進，通過石垣島附近，再向東北迴轉；模擬路徑對台灣有直接威脅的數量增多，顯示威脅機率提高，不可輕忽，應持續密切觀察。

吳德榮提到，至於颱風潭美，今天至29日在海南島南方海面，向西移速減慢，不確定範圍明顯擴大，若登陸越南後，再向東迴轉，則強度減弱為熱帶低壓，可能的雙颱牽引，已無關緊要。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天各地多雲時晴，午後山區有對流發展，擴及部分平地，應注意較大雨勢；白天熱、早晚微涼。

吳德榮指出，明天至30日下一波東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部晴時多雲，明天起氣溫逐日降，北台灣再轉涼；31日起的天氣變化、則視「康芮」靠近的程度而定，需再觀察。（編輯：張銘坤）1131027