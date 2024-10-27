菲律賓：熱帶風暴潭美至少釀85死 多地仍斷聯

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（中央社菲律賓塔里沙26日綜合外電報導）熱帶風暴潭美在菲律賓造成大規模洪災及土石流，導致當地死亡人數攀升到至少85人，總統小馬可仕今天表示許多地區的民眾需要救援，但那些地方仍與外界斷聯。

美聯社報導，菲律賓政府指出，潭美（Trami）造成至少85人喪命、41人失蹤，這是菲國今年所歷經最致命、最具破壞性的風暴之一。隨著先前與外界斷絕聯繫的地區陸續傳來通報，死亡人數預計還會增加。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天視察馬尼拉東南另一深受重創地區時，談到潭美帶來的異常大量降雨，使防洪措施不堪負荷。一些地區在短短24小時內達到1至2個月的降雨量。

小馬可仕說：「我們還沒完成救援工作。我們的問題是還有很多地區被洪水淹沒，就連大卡車也無法進入。」

他提到菲律賓政府將制定計畫展開大規模防洪舉措，以應對氣候變遷帶來的空前挑戰。

根據菲律賓當局，超過500萬人住在潭美的移動路徑上，其中近50萬人多逃往各省逾6300間緊急避難所。（譯者：洪培英）1131027