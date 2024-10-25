颱風潭美襲菲律賓 死亡人數增到至少46人

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（中央社記者林行健馬尼拉25日專電）颱風潭美侵襲菲律賓呂宋島，菲律賓民防處（OCD）表示，土石流及洪災等災情已經導致至少46人喪生，多數是發生在呂宋島南部6省。

民防處處長尼普慕塞諾（Ariel Nepomuceno）今天表示，這46名罹難者當中，有28人是住在由呂宋島南部6省組成的畢科爾區（Bicol Region），其中以畢科爾區第2大城那加市（Naga）最多，達14人。

在由大馬尼拉地區鄰近5省組成的甲拉巴松區（Calabarzon）有15人死亡，其中有14人是在八打雁省（Batangas）；其餘奪命事件則發生在其他城鎮。

普慕塞諾說，罹難者多數是死於土石流及溺水；此外，還有20人失蹤。

潭美是於21日進入菲律賓責任區，24日午夜在呂宋島東部登陸。

另一方面，菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今天上午發布的災情報告則顯示，受災死亡人數為13人、7人失蹤。

根據報告，風災影響了57萬戶家庭的生活，相當於265萬6000人，包括住家淹水、對外交通斷絕以及停電等，有8萬4000多戶家庭被疏散至臨時收容所，基礎建設及農損初估約達2500萬披索（約新台幣1380萬元）。

菲律賓氣象局（PAGASA）上午11時發布的最新通報稱，潭美在橫跨呂宋島之後，已朝南海移動，逐漸遠離菲律賓，目前距呂宋島陸地有255公里，大馬尼拉地區的颱風警報已降至最低的1級，意味著風速將介於每小時39至61公里之間。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在總統府馬拉坎南宮（Malacañan Palace）出席活動時，向潭美災民表示慰問，承諾將全力協助災民恢復正常生活。

小馬可仕說，政府出動空軍C-130運輸機運送通訊及救災器材至災區，並指示農業部擬訂農作物重耕計畫、命令預算部撥款協助災民度過難關。（編輯：張芷瑄）1131025