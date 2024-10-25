借鏡印中協議 菲總統長姊盼對話化解南海衝突

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（中央社記者林行健馬尼拉25日專電）菲律賓參議院外交委員會主席、同時也是菲律賓總統小馬可仕的長姊艾米．馬可仕（Imee Marcos）以印度與中國透過對話解決邊界對峙為例，希望菲律賓與中國也能以同樣方式化解南海爭議。

艾米．馬可仕今天在個人官方臉書（facebook）網頁貼出一份聲明稱，中國與印度最近就邊界對峙問題達成協議，這「證明對話是有效的」。

她期望菲律賓與中國也能以同樣方法化解「西菲律賓海」爭議。

艾米．馬可仕寫道：「如果印度與中國經過數十年來多次致命交戰後可以同意和平，那麼菲律賓與中國絕對也可以共同降低西菲律賓海的緊張。」

西菲律賓海（West Philippine Sea）是菲律賓政府對己方在南海索討區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

艾米．馬可仕提到，印度與中國的軍隊歷年來在邊界地區發生多次暴力衝突，2020年還有20名印度士兵和4名中國士兵因此喪生，緊張升至高峰，雙方在邊界地區部署了數以萬計的兵力。

她總結說，「然而，印中雙方並沒有選擇戰爭與毀壞，而是對話與和平。」

印中不時互指對方跨越「實際控制線」蠶食己方領土，2020年兩國士兵在邊界爆發流血衝突，之後雙方在邊界沿線部署重兵對峙，但也持續透過外交系統和軍事系統雙管齊下舉行邊界談判，盼化解僵局。

印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）21日宣布，印度和中國已就具爭議的喜馬拉雅山邊境地區巡邏問題達成協議，以解決軍事對峙。

23日，中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）終於利用出席金磚國家峰會的機會，在俄羅斯喀山（Kazan）會面，這是兩人在2020年邊界衝突後首次正式會面。

另一方面，由於中國援引歷史依據主張擁有幾乎整片南海，而菲律賓則主張獨享200海里專屬經濟區的資源，雙方就南海權利長年以來也存在爭執。

菲律賓於2013年把南海爭議提交國際仲裁，設於荷蘭海牙（Hague）的常設仲裁法院2016年7月裁決，中國的九段線在國際法之下不具效力，南海大部分地區為公海，菲律賓可獨享200海里專屬經濟區，北京則表示不接受也不承認仲裁結果。

根據菲方說法，中方長期驅逐菲國漁民，並阻止菲國公務船在西菲律賓海執行運補任務，兩國公務船近月來多次發生衝撞；中方據報也向菲國漁業局飛機的飛行路徑投擲照明彈或是發射高強度雷射光。

艾米．馬可仕是菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的長姊；小馬可仕對菲中南海爭議也是持透過對話和平解決的立場。（編輯：田瑞華）1131025