週休假日短暫雨溫暖微熱 28日起北台灣轉溼涼

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）中央氣象署預報，今明2天週休假日局部地區有短暫陣雨，多數地區白天高可達攝氏30度以上；28日起，東北季風再增強，北台灣降雨機率提高，天氣轉涼。

氣象署說，今天台灣附近水氣仍多，基隆北海岸、東半部、南部地區及澎湖、馬祖有不定時的短暫降雨，中部以北地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，午後熱力加成下，南部地區及中部以北山區可能有局部大雨。

氣溫方面，氣象署預報，馬祖整天22至27度，台灣各地及澎湖、金門低溫24至26度，白天高溫在花東地區及澎湖28、29度，其他地區30到33度，體感溫暖微熱。

氣象署說，明天台吹東北風到偏東風，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，各地低溫變化不大，台灣本島高溫仍可達30度以上度。

氣象署預測，28日起東北季風再增強，29日至11月1日，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

氣象署預估，28日北台灣及馬祖氣溫下降，北部、宜蘭23度至28度，花東24度至30度，中南部24度至31度；澎湖25度至27度、金門25度至28度、馬祖23度至24度，29日至11月1日，各地氣溫會再下降一些。（編輯：李錫璋）1131026