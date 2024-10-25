颱風康芮對台灣暫無影響 未來路徑不確定性大

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）根據氣象署預報，今天上午生成的輕度颱風康芮對台灣暫無影響，29日接近菲律賓東方海面，之後路徑不確定性仍大，將持續觀察，而颱風潭美雖可能迴轉，但再影響台灣機率偏低。

交通部中央氣象署觀測，康芮下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2570公里海面上，朝西北西前進。

氣象署研判，康芮到菲律賓東方海面後，路徑仍有較大不確定性，目前資料顯示北轉機率相對較高，但北轉位置和角度仍有很大變化空間，屆時離台灣遠近和下週天氣有密切關係；另有少部分資料認為康芮有持續向西通過菲律賓機率。

此外，氣象署觀測，潭美下午2時中心位於鵝鑾鼻西南方610公里海面上，朝西移動。

氣象署說，潭美外圍環流這兩天影響台灣，目前位在南海，持續向西前進，未來雖受大環境導引氣流影響有迴轉機率，但預計強度會逐漸減弱，活動範圍也都在較南邊、海南島以南區域為主，再影響台灣機率偏低。（編輯：李明宗）1131025