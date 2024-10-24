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嘉義中埔連8起地震 氣象署：未來一週留意規模4餘震
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颱風環流與東北季風共伴挾風雨 北市5災情無傷亡

2024/10/24 23:00（10/25 10:43 更新）
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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北24日電）颱風潭美與東北季風共伴為北台灣帶來風雨，北市府統計5件災情，包含土石崩落、竹子湖路及陽金公路積水、鷹架倒塌、土石崩落等，幸無人傷亡。

交通部中央氣象署持續發布豪雨特報，受到東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨。

台北市災害防救辦公室針對「潭美颱風與東北季風共伴效應事件」整備應變處理情形表示，截至晚間9時止，實際觀測風力陽明山區最大陣風為文化大學9級，市區平地最大陣風（內湖台北）7級。實際觀測雨量部分，擎天崗測站累積降雨值632毫米，第2高為陽明山測站273毫米，第3高為湖田國小259.5毫米。

目前評估因雨帶持續位於陽明山區，強降雨將持續至午夜，預計午夜後降雨趨緩，但山區仍有時雨量10至20毫米持續性降雨至明天清晨；市區降雨和緩，時雨量約2至5毫米。

災情通報5件，3件已處理、2件處理中。下午2時20分接獲1999通報，北投區陽金公路台北端10K處有道路邊坡坍方，雙向道路被坍方土石及倒樹阻住，範圍約10公尺，新工處回報土石已於晚間6時20分完成清除，處理完畢並開放通行。

晚間6時20分接獲1999通報，北投區湖山路1段7-11便利商店上山方向有土石崩落，影響2線通車，新工處回報土石已於晚間7時10分完成清除，開放通行。

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另外，職能發展學院鷹架倒塌案，勞檢處查出違反「對於未能與結構體連接之施工架，應以斜撐材或其他相關設施作適當而充分之支撐」現場無人員受傷、無造成公共安全、公共交通等危害及影響行人安全，已處理完畢。

士林區仰德大道39巷巷口路樹直徑約40公分、長度約6公尺，壓到3輛停放於路邊車輛，雙向車道（影響2車道），無人受傷消防局已於現場協助劃設警戒線，公園處處理中；竹子湖路及陽金公路雨量過大路面嚴重積水，警察局、大地處、新工處派員協助處理，並請交通局以CMS提醒用路人注意或提早改道。

疏散避難部分，大地處回報「管邊坡地編號MS15」南港區舊莊里寶樹堂降雨量達到黃色警戒，南港區公所已導勸告住戶疏散避難（1戶2人）。（編輯：管中維）1131024

#東北季風
#潭美
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