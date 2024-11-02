颱風康芮釀產業損失 環團籲建氣候通膨補償金

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）颱風康芮帶來強烈風雨，不僅造成農業災情，許多活動也因颱風取消，環保團體綠色和平今天呼籲，政府應盡速建立氣候通膨補償金協助受災居民與產業重建。

綠色和平今天發布新聞稿指出，颱風康芮為歷年罕見的秋季強颱，這次侵台不僅造成農損和傷亡以外，也造成許多大型活動取消或延期，不僅打破歌迷期盼，導致演唱會所在縣市失去大筆觀光收入，這些都是氣候危機下所造成的額外損失。

綠色和平表示，根據國科會與環境部共同發布的科學報告推估，在最不積極的減碳情境下，21世紀中強颱出現於台灣的頻率將增加約105%，未來像康芮的秋季強颱恐將成為常態，不僅民眾面臨險峻的颱風災害，各種產業將因此受到衝擊，增加生產與生活成本，導致氣候通膨發生。

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綠色和平氣指出，若政府再不積極對抗氣候變遷，未來將會造成更多產業的經濟損失，呼籲短期應先盡速建立「氣候通膨補償金」，在颱風過後運用資金來幫助受極端氣候衝擊的產業，包含農業、休閒娛樂、觀光旅遊業等進行災後復甦，針對受到極端氣候衝擊的民眾，尤其是氣候脆弱族群如偏遠山區或濱海地區的居民、戶外工作者等，政府應優先給予補償，穩定其生活開銷。

至於中長期，綠色和平說，為解決「氣候通膨」，政府應加速淘汰化石燃料並推進再生能源發展，擴大台灣「淨零投資」進度，以美國「降低通膨法案」、澳洲「澳洲未來製造法案」作為借鏡，擴大企業與民眾等多元角色參與能源轉型。（編輯：李亨山）1131102