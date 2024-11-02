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颱風康芮遠離 海運仍有3航線、8航次停航

2024/11/2 10:42
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（中央社記者余曉涵台北2日電）颱風康芮雖然已經遠離台灣，但海象不佳，今天海運仍有3航線共8航次停航。氣象專家吳德榮說，康芮已變性、遠離，各地天氣好轉。

中央氣象署指出，颱風康芮昨天逐漸遠離台灣，並變性為溫帶氣旋，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，康芮已變性，遠離，各地天氣好轉，迎風面仍有殘餘水氣，北海岸、東半部多雲、偶有一些局部、零星降雨的機率，其他地區晴時多雲。

不過康芮仍影響海上交通，交通部航港局今天發布訊息表示，今天共有3航線，計8航次停航，包含台北-馬祖、馬祖福澳-福州琅岐及東港-小琉球。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，4日晚間起至8日另一波東北季風影響，5日大台北、東半部有局部短暫雨，6至8日略轉乾，北海岸、東半部多雲、偶有一些局部、零星降雨的機率，背風面都是晴朗穩定的天氣。5日起氣溫逐日略降，北台稍涼、中南部白天微熱、早晚涼。

吳德榮說，氣候平均而言，11、12月西北太平洋還有3個颱風生成，但是此時東亞陸塊已變冷，颱風在靠近時會快速減弱，否則在洋面上即早早迴轉，或偏南通過菲律賓，侵台的機率統計上約為0.1%。

吳德榮指出，若模式未來有颱風生成的模擬，不用意外，其侵台機率雖然很低，但對天氣有間接影響的、機率就比較高了，這也是為何仍需對熱帶擾動的活動，繼續觀察的原因。（編輯：李亨山）1131102

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