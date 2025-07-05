颱風丹娜絲6至7日影響大 吳德榮：南台灣首當其衝

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）今年第4號颱風丹娜絲今天凌晨生成，氣象專家吳德榮表示，颱風強度逐漸增強，將以最強之姿，進入台灣海峽，明天至7日下午影響最大，南台灣首當其衝。

中央氣象署發布高溫資訊，颱風外圍環流沉降影響，今天台北市、新北市、桃園市、金門縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，而彰化縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天北台灣續晴朗酷熱，注意防曬、防中暑，下半天起受颱風丹娜絲外圍水氣影響，南部、東半部轉為有陣雨的天氣，雨勢逐漸增大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至7日下午颱風丹娜絲影響最大，南台灣首當其衝，中部次之，東半部防大量降雨，澎湖、金、馬有直接威脅，注意強風、豪雨。

他說，7日晚間風雨漸緩，8至12日天氣好轉為晴時多雲、天氣偏熱，但大氣不穩定、午後常有強對流發展。

吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第4號輕颱丹娜絲今晨生成，在台灣西南方海面，移速緩慢、逐漸轉向北北東，強度逐漸增強，將以最強之姿，進入台灣海峽。

吳德榮指出，颱風丹娜絲預計6、7日通過台灣海峽，暴風圈將掃過部分西半部陸地及澎湖、金、馬，而8日再受其東北方高壓的導引，轉向浙江，應密切注意氣象署發布的警報，加強防颱。

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至於第3號輕颱木恩，吳德榮表示，在日本東南方海面，偏東轉北北西再轉北北東，呈S型路徑，遠離日本。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，丹娜絲原分散的系集模擬路徑已比較收歛，也再略往西修，通過台灣海峽，但仍有少部分模擬路徑通過台灣，而暴風圈侵襲機率圖也顯示，通過台灣海峽的機率最高，登陸台灣的機率降低，但仍然不能完全排除，因模式將持續調整，應繼續密切觀察。（編輯：李亨山）1140705