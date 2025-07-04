颱風丹娜絲最快5日生成 往返綠島蘭嶼小琉球船班6日取消

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）中央氣象署上午發布熱帶性低氣壓生成訊息，台東客輪業者下午公告，6日台東往返綠島、蘭嶼船班取消。

中央氣象署上午表示，熱帶性低氣壓生成，預計明天清晨至上午有機會增強為今年第4號颱風丹娜絲，最接近台灣時間可能會是在6日至7日上半天。

台東客輪業者公告表示，因熱帶性低氣壓影響風浪過大，船公司基於安全考量，6日（星期日）台東往返綠島全部取消；台東往返蘭嶼以及屏東後壁湖往返蘭嶼船班全部取消。（編輯：黃世雅）1140704

往返小琉球航線浪高達3.6公尺 6日交通船停駛

（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）受到熱帶性低氣壓影響，往返屏東離島小琉球的航運業者宣布，5日航班正常，6日全天停駛。東港碼頭今天上午出現出遊人潮，多是2天1夜的旅客，行程不受影響。

依據交通部中央氣象署東港小琉球各航段未來6天預報，6日最高浪高達3.6公尺、風力逾6級，航運業者基於安全做出停航考量。

營運往返東港、小琉球間的5家航班業者，包含泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運，在今天已陸續宣布，5日航班正常，6日全天停航，7日視海況再公告；另外，琉興航運則宣布5日末班船停駛，6日全天停駛，7日一樣視海況評估是否恢復航行。

東港碼頭今天仍出現出遊人潮，謝姓民眾告訴中央社記者，安排2天1夜的行程，因此不受船班停航影響，但明天會視天氣狀況，也可能安排中午的船班提早返程。

小琉球洪姓民宿業者說，這週六（5日）住房8成，但因可能有颱風會影響台灣，接到不少旅客詢問天氣的電話，6日停航逢週日，會影響到週六客人入住意願，也主動聯繫旅客，可以調整入住日期。（編輯：管中維）1140704

熱帶低氣壓影響 台馬交通船南北之星6日停航

（中央社記者潘欣彤連江縣4日電）中央氣象署今天上午發布熱帶性低氣壓生成訊息，連江縣政府交通旅遊局下午宣布，南竿福澳港往返台北港交通船「南北之星」6日下午的替代班次停航。

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交旅局公告指出，因應交通船「台馬之星」檢修，造成6日晚間南竿福澳港往基隆港夜航班次取消；原安排「南北之星」6日下午3時開航福澳港至台北港的替代航班，因海象不佳停航，呼籲原「台馬之星」訂位旅客盡早規畫行程。

另一艘台馬交通船「新台馬輪」航商上午宣布，今天晚間從基隆港往馬祖、明天上午從馬祖往基隆的航班，正常開航。（編輯：吳素柔）1140704