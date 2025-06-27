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近台颱風下半年估3至5個 7月起增濱海風力預報強化防災
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近台颱風下半年估3至5個 7月起增濱海風力預報強化防災[影]

2025/6/27 11:31（6/27 12:24 更新）
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氣象署氣象預報中心主任陳怡良27日表示，預估今年下半年鄰近台灣的颱風數量為3至5個，趨近氣候正常值範圍。中央社記者黃巧雯攝 114年6月27日
氣象署氣象預報中心主任陳怡良27日表示，預估今年下半年鄰近台灣的颱風數量為3至5個，趨近氣候正常值範圍。中央社記者黃巧雯攝 114年6月27日
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（中央社記者黃巧雯台北27日電）氣象署今天表示，預估下半年鄰近台灣的颱風數量為3至5個，屬於正常，同時宣布自7月起在颱風警報期間風力預報中將新增「濱海鄉鎮風力預報」資訊，強化防災應變與決策參考。

中央氣象署今天舉辦「颱風季展望」記者會，氣象預報中心主任陳怡良表示，今年截至目前為止，西北太平洋僅有2個颱風生成，過去曾出現多次，儘管較氣候平均值4.3個少，但以往同期還未出現或僅1個颱風的情形，各出現3次，因此今年還不算是極端。

影片來源：CWA氣象署

陳怡良分析，上半年太平洋副熱帶高壓勢力較強、抑制對流，可能是在颱風好發的南海、菲律賓東方海面一帶颱風生成個數偏少原因之一。

陳怡良指出，今年下半年西北太平洋颱風個數預測數量接近氣候平均值，預計下半年鄰近台灣颱風數量以3至5個機率偏高，趨近氣候正常值範圍。

陳怡良提到，通常7至9月最常經過台灣的颱風有2種路徑，一種是往西移動過程接近台灣，有可能對台灣造成影響，另一種可能在台灣東側北轉，「只要北轉區域夠靠近台灣，有可能對我們造成影響。」

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另外，氣象署宣布，將自7月1日起，在颱風警報期間風力預報中新增「濱海鄉鎮風力預報」資訊，強化防災應變，與作為地方政府停班課決策參考。

氣象署提醒，7月開始進入颱風季，呼籲民眾儘早做好防颱準備，也需防範夏季高溫及雷擊。氣象署將在颱風警報期間，滾動式發布3小時間隔的定量降水預報。（編輯：張雅淨）1140627

#颱風
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#氣象署
#氣象預報中心
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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