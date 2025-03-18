2024年9颱風遭除名 山陀兒、康芮曾登陸台灣

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（中央社記者張雄風台北18日電）世界氣象組織討論決定，去年共有9個颱風被除名。其中，山陀兒對高雄造成重大影響，也是史上「登陸前警報時間最久」的颱風；史上首個10月下旬登陸台灣的強颱康芮也遭除名。

世界氣象組織第57屆颱風委員會會議已於日前討論結束，去年共有9個被除名的颱風。

根據資料，9個颱風分別為艾維尼（Ewiniar）、摩羯（Yagi）、燕子（Jebi）、山陀兒（Krathon）、潭美（Trami）、康芮（Kong-rey）、桔梗（Toraji）、萬宜（Man-yi）、天兔（Usagi）。

交通部中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良告訴中央社記者，山陀兒是1977年後，第1個直接登陸高雄的颱風，同時也是史上第1個10月登陸高雄的颱風；由於移動過於緩慢，山陀兒同時也是史上「登陸前警報時間最久」的颱風，警報發布後經過4天4小時才登陸。

陳怡良說，去年台灣計有凱米、山陀兒、康芮等颱風登陸，是2008年以來，首次1年內有3個颱風登陸，而康芮也是史上首個10月下旬登陸台灣的強颱。

此外，陳怡良指出，去年也是有紀錄以來首次11月4颱共舞，分別為銀杏、桔梗、萬宜及天兔；桔梗、萬宜、天兔皆列此次除名名單。

陳怡良補充，這次除名颱風絕大多數是菲律賓提出，主因是對當地造成嚴重災情；菲律賓與台灣不同，由於緯度較低，1年12個月都可能受颱風威脅。

根據氣象組織資料，山陀兒僅使用1次就遭到除名；摩羯是第1個同時被3個國家（菲律賓、中國、越南）提出除名的颱風名稱，前次紀錄為2023年颱風杜蘇芮（第1個同時被2個國家提出除名）。

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另外，潭美當時已造成菲律賓災情嚴重，接著康芮引進西南風，加劇潭美的水災，因此一起被提除名。

氣象署說明，颱風除了編號之外，命名方式是有140個名稱分5組輪流，每年世界氣象組織颱風委員會中都會討論及檢討，若曾造成重大災害或有爭議的颱風名稱將會被除名。（編輯：管中維）1140318