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北捷空調進入夏季模式 最低車廂23度、月台26度

2025/6/26 17:21（6/26 17:53 更新）
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台北捷運公司26日表示，為提供旅客更舒適的乘車體驗，2024年起陸續導入智慧溫控系統，透過物聯網技術將每節車廂的溫度數據連動至駕駛室面板，提升空調設定靈活性，預計2025年底拓展至全車隊。（台北捷運公司提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年6月26日
台北捷運公司26日表示，為提供旅客更舒適的乘車體驗，2024年起陸續導入智慧溫控系統，透過物聯網技術將每節車廂的溫度數據連動至駕駛室面板，提升空調設定靈活性，預計2025年底拓展至全車隊。（台北捷運公司提供）中央社記者陳昱婷傳真 114年6月26日
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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北捷運公司今天表示，隨著天氣逐漸炎熱，全系統空調設定已進入夏季模式，車廂溫度為攝氏23至24度之間，車站月台則維持26至28度之間，同時在文湖線試辦增設水冷扇。

台北捷運依據季節及尖離峰時段訂定空調溫度模式，營運全時段開啟，以維持車廂舒適度。北捷今天發布新聞稿表示，因應氣溫升高及載客需求，全線空調已改為夏季模式，車廂內部尖峰時段23度、非尖峰時段則為24度。

車站月台部分，北捷說明，因屬經濟部「指定能源用戶應遵行之節約能源規定」中供公眾出入的營業場所，因此冷氣溫度仍維持在26至28度之間，兼顧舒適與節能效益。

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此外，北捷表示，為減緩文湖線月台候車旅客的悶熱感，已自5月1日起試辦在南京復興站、忠孝復興站及大安站增設水冷扇，並視現場狀況開啟水冷扇製冷功能，觀察實施成效後考慮是否擴大至其餘半戶外車站。

北捷表示，為提供旅客更舒適的乘車體驗，去年起陸續導入智慧溫控系統，透過物聯網技術將每節車廂的溫度數據連動至駕駛室面板，提升空調設定靈活性，預計114年底拓展至全車隊。（編輯：蕭博文）1140626

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