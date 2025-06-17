台北捷運板南線疑性騷、新蘆線口角釀逃竄險象

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北捷運板南線今天發生車門異常；在捷運江子翠站車廂疑似發生女乘客遭性騷案件，但當事人暫不追究提告；新蘆線大橋頭車廂也有2名乘客起口角，造成多人在車廂逃竄險象。

北捷忠孝新生站上午發生人潮擁擠情況，台北捷運公司表示，板南線善導寺站往南港展覽館站方向列車車門於上午8時3分發生安全迴路異常情形，導致上千人換乘列車狀況。

緊接著，台北市警察局捷運警察隊於上午8時32分獲報，有名女乘客於板南線江子翠站按鈴稱遭男乘客性騷擾，經派員趕赴捷運龍山寺站處理，報案女乘客向站長表示因趕時間而暫不追究，隨即自行搭車離去。

但有網友在社群平台Threads（脆）發文表示，起初車廂男乘客大叫別人不要擠上去，後來他手揮到1名女乘客，雙方就開始吵架。

由於性騷擾屬告訴乃論，捷警後續抄登涉案男乘客資料及嚴厲告誡，並將其特徵紀錄掌握，針對可疑人士持續於站體內外加強巡查。

除此之外，另有幾名網友也陸續發文說，新蘆線大橋頭站停駛列車不知發生什麼事，大家都逃竄往車廂尾巴擠，嚇到手都在抖；並指大家突然往後暴衝好幾節車廂，差點以為自己要死了。

捷警於上午9時17分獲報，指大橋頭站列車發生乘客糾紛，經派員到場了解，為1名男乘客手持早餐不慎碰觸到鄰近女乘客，引發對方不滿，男乘客一時氣憤將早餐摔到車廂地板，雙方起口角爭執，周遭乘客見狀閃躲，才引發車廂亂象。

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經現場疏導勸解後，雙方各自離去，整起事件也無人受傷。

捷警隊呼籲，乘客搭捷運時遇糾紛時，務必冷靜面對，若遇可疑人事有異常舉動時，應設法遠離及留意觀察，並可按壓車廂緊急通話鈕，或立即就近向站務人員求助，或撥打110報案電話，警方接獲報案後將立即趕赴現場，以維大眾搭乘捷運安全。（編輯：張銘坤）1140617