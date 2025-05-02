北捷板南線疑車廂擁擠釀衝突 30歲男咬傷人遭送辦

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北2日電）台北捷運板南線今天下午發生衝突事件，30歲呂姓男子疑因車廂擁擠與其他乘客產生糾紛，另名男子為阻止其行為而遭咬傷右手臂。警方詢後將呂男依涉犯社會秩序維護法送辦。

台北市警察局大安分局今天下午5時許獲報，捷運忠孝新生站有1名男子與車廂乘客發生肢體衝突，員警到場時行為人已被站務人員控制在月台上。

警方初步調查，30歲的呂姓男子由台北車站搭上捷運後，在行駛往善導寺站途中，疑似因車廂擁擠遭碰撞，與其他乘客發生口角及肢體衝突，56年次王姓男子則為防止呂男再次攻擊他人，遭咬傷右手臂。

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警方表示，王男雖不予追究，全案詢後仍依涉犯社會秩序維護法將呂男送辦。

台北捷運公司表示，行控中心接獲板南線列車有旅客糾紛後，立即請站長及保全上車處理，並通知轄區警方及捷運警察隊，雙方後續在忠孝新生站下車，處理時間約3分鐘，期間系統營運正常。（編輯：張銘坤）1140502