台北捷運南環新店至政大段開工 交通衝擊估半年後浮現
（中央社記者陳昱婷台北30日電）環狀線南環段最後一標工程今天動土，台北市捷運局表示，此工程沿著木柵路、秀明路串連新北新店及北市文山區，全長約3.5公里，預計半年後開始分階段架設圍籬，以施作擋土壁。
台北市捷運工程局今天舉辦南環段CF670區段標動土典禮，象徵南環段邁入全線開工。捷運局第二區工程處長劉安德說明，此區段全長3.5公里，沿線設置4座地下車站，作為銜接松山新店線大坪林站至文湖線動物園站的最後一塊拼圖。
劉安德指出，工程將面臨4大挑戰，包含路幅狹窄緊鄰民房、沿線岩層深度淺導致施工難度高、有3處隧道急轉彎、地下管線密集，捷運局已一一規劃解方，盡全力減輕對民眾生活品質的影響，希望民眾給予耐心與體諒。
針對交通維護措施，劉安德說，沿線預計半年後開始施作擋土壁工程，由於木柵路一段路幅較狹窄，即便盡可能將圍籬縮到最窄的10公尺，道路雙向仍會只剩下各一線車道，屆時將由副市長層級督導，採分階段架設圍籬、加派義交、調整號誌等方式因應。
台北市長蔣萬安致詞表示，南環段CF670標不只工程困難，發包過程也很不容易，市府不斷訪商加上中央經費挹注，終於在6次流標後順利動土，而北環段最後一哩路CF690B標也會在4月份開工，「真的是不可能的任務，但我們做到了」。
蔣萬安說，南環段、北環段、萬大線第1期及第2期、信義線東延段，加上可以根本解決內湖塞車問題的東環段，6大路線正在同時施工，象徵捷運進入「6線齊發2.0」時期，市府會做好萬全準備，把對地方的衝擊降到最低。
參與典禮的新北市長侯友宜表示，南環段對新店的公共運輸發展非常重要，他一定要加入祈福儀式，希望南環段能如期在民國120年完工，逐條實現捷運三環六線。（編輯：蕭博文）1140330
- 台北捷運南環新店至政大段開工 交通衝擊估半年後浮現2025/03/30 13:11
- 2025/03/29 17:25
- 2025/03/27 19:07
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。