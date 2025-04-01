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清潔員、保全穿宣傳世壯運背心挨批 北捷：已撤除

2025/4/1 13:58（4/1 15:01 更新）
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台北市議員張斯綱指出，北捷為宣傳世壯運，要求全線車站的清潔員與保全穿著印有世壯運吉祥物「壯寶」的背心，質疑把基層當廣告看板。台北捷運公司1日回應，已撤除清潔、保全背心上的宣導圖案。（北捷提供）中央社記者劉建邦傳真 114年4月1日
台北市議員張斯綱指出，北捷為宣傳世壯運，要求全線車站的清潔員與保全穿著印有世壯運吉祥物「壯寶」的背心，質疑把基層當廣告看板。台北捷運公司1日回應，已撤除清潔、保全背心上的宣導圖案。（北捷提供）中央社記者劉建邦傳真 114年4月1日
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（中央社記者劉建邦台北1日電）議員指出，北捷為宣傳世壯運，要求全線車站的清潔員與保全穿著印有世壯運吉祥物「壯寶」的背心，質疑把基層當廣告看板。北捷今天表示，已撤除清潔、保全背心上的宣導圖案。

國民黨台北市議員張斯綱質詢資料指出，網友發現台北捷運公司為宣導2025雙北世界壯年運動會，竟要求全線共117個車站的清潔員及保全穿上印有世壯運吉祥物「壯寶」背心。

他說，北捷要求非透過正規且有效行銷策略推廣世壯運賽事，且清潔員與保全原配戴的是具功能性與辨識度的標準反光背心，目的是維護作業安全與專業識別。

然而，北捷此次宣傳卻以貼紙或別針別在反光背心，此舉未考量反光背心功能性，也喪失其原本的安全與識別效果，除影響工作效率更有安全疑慮，更嚴重影響市府形象，如此廉價宣傳方式應遭淘汰，

張斯綱說，依市府對世壯運所做民調顯示，僅24.2%市民知道雙北將共同舉辦世壯運，顯示宣傳效果有限，且國內報名者近7成集中在北北基桃，國外報名卻僅達預期2成，說明整體國際推廣策略與資源配置待強化。

他表示，北捷應停止不具功能性、無經溝通就強制實施的宣傳背心政策，應回歸工作需求與安全考量，並檢討世壯運整體宣傳策略，才能提高民眾參與及國際關注度。

對此，台北捷運公司回應，感謝外界留意世壯運宣傳，今天上午已全面撤除清潔員及保全反光背心上的宣導圖案。

北捷指出，為宣傳世壯運，在車站清潔員及保全的背心張貼宣傳圖卡，藉由工作人員值勤時穿梭車站各角落，增加活動能見度，盼與旅客一起迎接此場國際運動盛會。

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北捷表示，使用背心宣導作法曾於前年11月至12月間在台北車站等重點車站宣導電扶梯安全時，也有把宣導圖卡張貼在保全背心，不影響背心識別度，再次感謝民眾留意世壯運宣傳，對於外界意見，會持續研議各項創意措施及精進作法。

2025雙北世界壯年運動會將於今年5月17日至30日登場，開幕典禮為17日將在台北大巨蛋舉行。（編輯：張銘坤）1140401

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