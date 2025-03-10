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公車不宣傳世壯運恐被究責？北市公運處澄清

2025/3/10 17:45（3/10 18:31 更新）
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2025雙北世界壯年運動會將至，台北市公車業者因此收到台北市公車聯營管理委員會通知，要求公車車尾LED務必顯示「世壯運在台北，歡迎您」等宣傳文字。圖為營運中的北市公車。中央社記者陳昱婷攝 114年3月10日
2025雙北世界壯年運動會將至，台北市公車業者因此收到台北市公車聯營管理委員會通知，要求公車車尾LED務必顯示「世壯運在台北，歡迎您」等宣傳文字。圖為營運中的北市公車。中央社記者陳昱婷攝 114年3月10日
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（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北市公車業者日前收到通知，要求公車車尾LED配合刊登5月世壯運宣傳字樣，否則建議不要出車，因恐被究責。台北市公運處今天感謝業者願意協助宣傳，也澄清不可能因此究責。

台北市長蔣萬安近期在市政會議下令各局處總動員，運用一切資源及管道全力宣傳2025雙北世界壯年運動會，讓全市各處都能看到世壯運宣傳資訊，並指示研究發展考核委員會嚴格管考、追蹤與抽查。

台北市公車業者因此收到台北市公車聯營管理委員會通知，內容包括因應研考會3月進行查核，請公車車尾LED務必顯示「世壯運在台北，歡迎您」等宣傳文字，若有缺失恐被台北市公共運輸處究責，所以建議LED無法設定者就不要出車。

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由業者組成的台北市公車聯營管理委員會今天說明，公告只是呼籲同業配合市府政策，並在不影響民眾安全及便利的前提下，多加宣傳世壯運這類大型活動，吸引所有選手、眷屬及觀賽者都來坐公車。

公運處表示，很感謝公車業者願意協助宣傳世壯運，但不可能會因為沒有廣告就去究責，更不可能因此不出車；有關宣傳文字則是與路線資訊穿插播放，避免影響民眾查閱路線資訊。（編輯：黃名璽）1140310

#台北市
#研考會
#北市公運處
#世壯運
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