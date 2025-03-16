北市府6局處首長異動 藍綠白議員褒貶不一

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）北市府小內閣改組，宣布異動6局處首長。國民黨議員詹為元肯定市長蔣萬安大膽創新，民進黨議員簡舒培則說完全看不懂這波人事異動；民眾黨市議員黃瀞瑩認為，看不到亮點。

北市府今天透過新聞稿發布小內閣異動人事案，包含勞動局、觀光傳播局、體育局、青年局、研究發展考核委員會、客家事務委員會的首長都進行職務調整，另宣布新任市府發言人、副發言人及世壯運辦公室發言人，希望透過團隊調整，強化市政執行力。

在這波人事異動中，媒體人余祥和魏汶萱分別接任觀傳局長及市府副發言人，體育局長王泓翔則在世壯運前夕轉任參事，勞動局長高國華因個人健康因素請辭，遺缺由觀傳局長王秋冬接任。

對此人事案，民進黨台北市議員簡舒培告訴中央社記者，這次人事異動完全看不懂，並舉余祥和魏汶萱毫無行政經歷，且前者過往經歷應適任發言體系，卻任職關聯性不強的觀傳局；更值得注意的是，世壯運前夕竟陣前換將，根本是犯大忌。

簡舒培說，高國華早就不適任，卻還在職兩年，可見蔣萬安猶豫性格；另殷瑋在各局處都過水一下就轉任，如今要擔任各局處管考首長是否適任。

國民黨台北市議員詹為元則看法不同，他在臉書發文表示，這次內閣改組有3大特色，包括「大膽晉用新人以及年輕化、女性閣員比例大幅提升、政策論述發言人團成立」，呈現蔣萬安大膽創新晉用內閣成員。

詹為元指出，這次也有更多局處首長由女性來擔任，顯見從「能力」著手，這才是一個真正性別平等的環境，是一張非常漂亮的名單。

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民眾黨台北市議員黃瀞瑩則回應，蔣萬安任期逾兩年，許多重要的市政政策仍未看見具體成功，包含社會住宅、人口政策、兒少福利、青年政策等，未來還得面對世壯運、大巨蛋演唱會經濟等挑戰。

黃瀞瑩說，近幾次的人事調動皆是舊面孔換新職位，更少見尋求商界、學界等跨域人才，看不見亮點，更難讓市民有感。（編輯：蕭博文）1140316