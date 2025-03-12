台北推「生生喝鮮乳」 蔣萬安：成功的人找方法

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）北市府將推「生生喝鮮乳」，行政院長卓榮泰今天稱地方政府應該這樣做，台北市長蔣萬安說，對的事情就要堅持，即便遇再大困難也要克服，成功的人找方法、失敗的人找藉口。

蔣萬安今天上午在台北市教育局長湯志民、國民黨立委張嘉郡、雲林縣副縣長謝淑亞等人陪同下到雲林忠美牧場考察，了解乳牛飼養環境、乳品抽驗等環節，並與在地酪農座談。

蔣萬安表示，台北市4月正式推動「生生喝鮮乳」政策，「中央不做，我們來做」，同時也希望有更多縣市一起推動此政策，讓全台灣孩子都可喝到台灣本土優質鮮奶。

蔣萬安說，「生生喝鮮乳」政策初步規畫讓所有小學以及幼兒園孩子每週喝1次，倘若未來經費許可，也會考慮是否擴大到國中、甚至高中；此外，也會考慮是否增加到每週喝2次。

蔣萬安指出，各國政府面對不得不開放國外農產品進口的同時，也都一定會優先考慮如何保護國內農民，不管透過補貼或協助設備升級、產能提高等；面對今年起紐西蘭牛奶全面零關稅進口，台北市「生生喝鮮奶」政策，就是政府應有的做法，也會創三贏局面，做到孩子更健康、台灣鮮奶品牌信任、政府確保安全乳品。

媒體詢問「卓榮泰稱讚北市的看法」，蔣萬安對此回應，中央也認為「生生喝鮮乳」是對的事情，這是應該要做的、本來就要做的事情，中央也編列新台幣44億元經費，只是在過程中遇到困難。

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蔣萬安強調，對的事情就要堅持，即便遇到再大困難，也要克服，尤其是為台灣的孩子、為台灣的下一代，不要讓孩子失望，不要讓畜農孤立無援，相信「成功的人找方法，失敗的人找藉口」。

酪農洪嘉宏坦言，先前中央突然針對班班有鮮乳政策喊卡，感到錯愕不已，由於當時冬季是乳牛產乳季節，擔憂會供過於銷，造成產業衝擊；目前許多縣市政府續辦，對產業而言，是令人振奮好消息。（編輯：陳仁華）1140312