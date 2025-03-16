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北市府6局處首長異動 媒體人余祥出任觀傳局長

2025/3/16 12:26（3/16 13:08 更新）
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台北市政府16日發布小內閣異動人事案，媒體人余祥（圖）出任觀光傳播局局長。（台北市政府提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年3月16日
台北市政府16日發布小內閣異動人事案，媒體人余祥（圖）出任觀光傳播局局長。（台北市政府提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年3月16日
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（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市政府小內閣改組，今天宣布異動6局處首長，媒體人余祥接任觀傳局長，成為市府最年輕局處首長，另名媒體人魏汶萱出任副發言人，體育局長王泓翔則在世壯運前夕轉任參事。

北市府今天透過新聞稿發布人事案，勞動局、觀光傳播局、體育局、青年局、研究發展考核委員會、客家事務委員會首長都進行職務調整，另宣布新任市府發言人、副發言人及世壯運辦公室發言人。

新聞稿指出，勞動局長高國華因個人健康因素請辭，遺缺由觀傳局長王秋冬接任；王秋冬曾任高雄市勞工局長，歷任北市府副秘書長、觀傳局長等職務，盼借重他的行政與溝通協調能力，持續強化勞動政策。

北市府指出，原觀傳局長一職，將由33歲的「NOWnews今日新聞」政治中心主任余祥接任，成為北市府最年輕的局處首長；余祥畢業於政治大學政治學系，曾任中國時報、蘋果日報和中央社記者，熟悉公共政策議題與輿論趨勢，這次延攬展現北市府對專業媒體人才及年輕世代的重視。

體育局部分，北市府說，體育局長王泓翔完成階段性任務，轉任參事，他任內推動台北大巨蛋進展、全民運動、運動產業振興，並為2025雙北世界壯年運動會的籌備及特色運動館奠定基礎，未來持續協助北市府推動體育及教育政策。

北市府指出，體育局長將由勞動局副局長游竹萍接任，她畢業於中興大學法律系，擁有公職生涯30年的行政經驗，曾任信義區長、松山區長，於區長任內對地方體育會運作熟悉，市府盼運用她深耕地方的行政經驗，強化北市「運動之都」發展。

此外，研考會主委由原青年局長兼發言人殷瑋接任，北市府期待他接任後，能從管制考核的核心職責出發，為市府團隊上緊發條。

至於青年局長一職，由原客委會主委周羿希接任。北市府表示，周羿希現年33歲，畢業於國立政治大學政治系，曾任總統府諮議、張善政競選辦公室發言人及國民黨副發言人，熟稔世代議題與青年政策。

客委會主委由現任日新國小校長吳文德接任，北市府表示，吳文德出身高雄美濃客家原鄉，長年投身教育與公共事務，積極參與客語教學、幼兒客語推廣計畫等工作，將為客家文化的傳承與創新注入新動能。

北市府指出，發言人將由現任北市府副發言人李政軒接任，另名現任副發言人郭音蘭出任世壯運辦公室發言人，並進駐世壯運執行長辦公室。

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現任青年局專員蔡畹鎣和媒體人魏汶萱將出任副發言人，蔡畹鎣現年29歲，曾任雙北市府副發言人，熟稔青年政策；魏汶萱現年31歲，歷任三立新聞台政治組召集人、中天新聞台黨政記者，熟稔新聞運作與輿情應對。

北市府說，現任副秘書長游適銘為兼顧家庭，將轉任參事。所有人事案，余祥將於3月24日就任，魏汶萱將於4月1日就任，其餘新任人事都將在3月18日生效。（編輯：蕭博文）1140316

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台北市政府16日公布小內閣新人事，由媒體人魏汶萱（圖）接任市府副發言人。（台北市政府提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年3月16日
台北市政府16日公布小內閣新人事，由媒體人魏汶萱（圖）接任市府副發言人。（台北市政府提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年3月16日
台北市政府外觀。（中央社檔案照片）
台北市政府外觀。（中央社檔案照片）
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