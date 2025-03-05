雙北世壯運大巨蛋開幕 門票3/20中午開賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北5日電）2025雙北世壯運5月17日在大巨蛋開幕，開幕式門票3月20日中午開賣、票價親民，還抽2026世界棒球經典賽小組賽的單人來回機票10名；閉幕則在鶯歌新北市美術館，自由入場。

2025雙北世界壯年運動會即將於5月17日至5月30日登場，今天舉辦開閉幕亮點記者會，由台北市長蔣萬安、新北市副市長劉和然等人共同宣告，世壯運正式邁入倒數73天。

北市表示，開幕典禮將於5月17日在台北大巨蛋舉行，以「We share the same Sky」為主題，藉由太陽的能量象徵共享、包容的精神；票券於3月20日中午12時正式開賣，票價分別為新台幣300元、400元及500元共3種，還有機會抽中「前進2026世界棒球經典賽小組賽」單人來回機票10名。

北市說，在開幕典禮之前規劃前導活動「夢想壯年遊」，遊行活動將於開幕典禮當天下午5時開始，從市府路前出發，最終至國父紀念館，遊行隊伍也將安排表演團隊、企業加油團助勢，將集結逾萬名本屆報名參賽的選手、隊職員及教練等人員參與；而閉幕典禮於5月30日在鶯歌新北美術館舉行，採民眾自由入場。

蔣萬安在媒體聯訪時被問及要參加世壯運哪些項目，他表示已報名2項，包含跟市府首長隊的壘球，以及他自己想要嘗試看看的壁球，體驗一些沒有接觸過的運動；世壯運理念就是無論專業與否，都歡迎大家用運動交朋友。

開閉幕總製作人林昆穎介紹，典禮內容將帶來不同主題的文化節目，演出卡司包含金曲原民創作歌后ABAO阿爆、樂團告五人、「跨世代最潮」母子檔比莉與周湯豪、中華職棒應援團以及桌球國手莊智淵、江宏傑等人，並結合傳統文化、音樂劇、特技、舞蹈等團隊共演，開幕典禮現場預計將有超過3萬人參與。

5月30日的閉幕式有別於開幕典禮於室內場地，將於戶外開放場域舉行，彰顯雙北世壯運搖擺壯遊的情懷與世界大同的精神，主要演出卡司包含台語嘻哈組合草屯囝仔、世壯運主題曲「敬夢想」主唱葛西瓦、RayRay、變裝皇后冠軍妮妃雅、壓軸演出的Energy。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北市說，雙北世壯運將在多組表演團隊的獻藝祝福下圓滿落幕，並交棒下屆主辦日本。

北市指出，開閉幕典禮將於電視及網路平台同步轉播，歡迎無法到場的朋友線上相挺同樂。（編輯：蕭博文）1140305