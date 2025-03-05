2025世壯運獲iF設計獎 獎牌到獎台緊扣永續理念

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）2025世壯運執行辦公室今天表示，賽會從獎牌織帶、獎牌盒到頒獎台全面採用環保及永續材質，獲得德國iF設計獎肯定，屆時從賽事脫穎而出的選手將得到勝利及設計獎雙重榮耀。

2025雙北世界壯年運動會5月17日至30日登場，在北台灣6縣市共69座場館舉辦35種競賽，吸引來自逾百個國家、2.57萬名壯年選手報名參與。

世壯運執行辦公室發布新聞稿表示，賽事期間預計將頒發超過2萬面獎牌，表揚選手積極奮鬥、超越自我的精神，屆時每位站上頒獎台的選手，將同時獲得國際級賽會的勝利，及取得2025德國iF設計獎肯定的獎牌。

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世壯運執行辦公室介紹，此次賽會頒獎系統委託「良舫設計」操刀，除了獎牌織帶由咖啡渣及回收運動服纖維混合再製，獎牌盒、托盤及頒獎台也是取用自然材質，頒獎台上的LOGO則是利用生質塑料3D列印而成，處處體現永續的核心價值。

世壯運執行辦公室指出，頒獎系統之外，賽會將持續在多個面向落實永續理念，包含以環保材質製作賽會紀念物及服裝、鼓勵租賃取代購買競賽器材、推廣搭乘大眾運輸工具，及訂定涵蓋環境行動、健康福祉、社會倡議、產業經濟4大目標的賽會永續計畫等。（編輯：方沛清）1140305