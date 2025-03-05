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2025世壯運2.5萬人報名 運動名將與藝人組隊參賽

2025/3/5 12:22（3/5 13:18 更新）
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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府體育局今天表示，2025雙北世壯運共2.5萬人報名，棒球教練高國輝、男籃國手陳信安，藝人王陽明、蕭煌奇、賈永婕等都有報名參賽。田徑與羽球還有百歲人瑞選手競技。

新北市政府體育局長洪玉玲今天在市政會議專案報告雙北世界壯年運動會籌備情形，她表示，參賽人數超過2.5萬人，超越2017台北世界大學運動會、2009高雄世運會的參賽選手。

洪玉玲表示，這次國際賽會包括自稱「老頑童」的百歲人瑞林友茂參加羽球競賽；還有105歲的泰國選手，參加田徑100公尺、鉛球、鐵餅、標槍競賽。

至於運動名將部分，包括棒球好手高國輝、周思齊、射箭陳詩園、袁叔琪、跆拳道洪佳君、籃球陳信安等都有報名參賽。

體育局說，藝人王陽明報名籃球、賈永婕、夏嘉璐報名水球，玖壹壹報名拔河，馬國畢、阿翔、阿Ben參加棒球比賽。

市長侯友宜表示，世壯運推動國民運動風起，展現軟實力與大家交朋友，除展現城市魅力，讓台灣被世界看見，雙北也合作展現效率，提供安心的場館維安，放心的食安控管，貼心的緊急醫療，暖心的旅遊體驗。

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教育局與社會局說，世壯運目前已招募9493名志工，協助參賽選手，並培訓英、日、韓、泰等語言志工，以迎接國際選手來台。

為鼓勵民眾進場觀賽，市府說，5月17日至30日看比賽或參加閉幕的觀眾，每日限量索取「新北幣」，可至新北各大商圈、夜市攤販、文化運動場館、市場及便利商店消費抵用。（編輯：龍柏安）1140305

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高國輝
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