雙北世壯運2.5萬人報名 北市府前廣場迎沙灘排球

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）2025世壯運報名截止，主辦單位統計，參賽者超過2.5萬人，邀請民眾5月到現場觀賽應援，包含103歲人瑞報名的羽球雙打、在北市府前廣場的沙灘排球等，皆精彩可期。

2025雙北世界壯年運動會5月17日至30日登場，世壯運執行辦公室主任張勝傑今天接受媒體電訪表示，報名昨天截止，完成繳費者高達2萬5700多人，其中約1萬9200人為國內選手，多為雙北居民；約6500人為國外選手。

張勝傑指出，雙北市府原先將選手目標設在3萬人，但此次是亞洲首度舉辦世壯運，與上一屆奧克蘭世壯運選手約2萬8000人相比，2萬5700多人已經是不錯的成績，且不僅田徑、羽球等多個項目額滿，曲棍球、橄欖球等項目，報名也都有至少4到5成。

張勝傑表示，今年世壯運有35種競賽，場地涵蓋北台灣6縣市的69座場館，除了部分熱門賽事需要事先索票，各個場館皆可免費入場觀賽，邀請民眾選擇有興趣的項目，到現場替選手加油打氣。

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他舉例，精彩可期的賽事包含由103歲人瑞選手帶來的羽球雙打、將台北市政府前廣場改造為海邊的沙灘排球、在台北大巨蛋舉辦的棒球決賽等。

不過，舉辦自由車場地賽的新竹市立自由車場，傳出有場地平整度不佳、積水及地層下陷問題。張勝傑坦言，日前邀選手試騎時，確實有接獲相關疑慮，正積極處理中，希望能維持原先安排，讓已報名的200多名選手順利完賽。（編輯：蕭博文）1140218