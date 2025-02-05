雙北世壯運報名倒數12天 已逾4萬人次參與

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）2025雙北世界壯年運動會5月登場，主辦單位今天表示，報名剩下最後12天，參與人次已逾4萬人，鼓勵對足球、籃球等團體賽事有興趣的民眾可以多多參與。

台北市觀光傳播局今天舉辦2025雙北世界壯年運動會倒數100天記者會，世壯運執行委員會執行長林哲宏指出，這不僅是台灣的首次，更是亞洲的第一次，有高達35種競賽分別安排在北台灣6縣市的69座場館。

林哲宏說，距離賽事登場倒數100天、報名截止倒數12天，已有來自100多個國家共3.3萬名選手報名，其中約2.3萬人完成繳費，不同項目參與人次達4.1萬人，相較奧運及世界大學運動會約萬名運動員，是世界規模最大的綜合型國際運動賽會。

他指出，目前最高齡的參賽者為103歲，鼓勵所有對運動有興趣且年滿30歲的民眾，把握2月17日前的最後報名機會，在5月17日起至5月30日與自己及世界較勁。

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林哲宏提醒，游泳、羽球、高爾夫球、鐵人三項等部分項目已額滿，歡迎報名足球、籃球等團體項目，本國籍及持外僑居留證者報名費為新台幣3600元，最多可參加3個運動種類、7個競賽項目。

樂團玖壹壹成員洋蔥今天出席同場記者會，他透露與團員健志、春風一同報名世壯運拔河項目，並找專業教練指導，開始進行體能訓練，盼能將冠軍留在台灣。（編輯：戴光育）1140205

2025台北燈節在北門廣場「活力壯寶」燈組，為即將到來的2025雙北世界壯年運動會熱身，市府觀光傳播局5日晚間舉行世壯運倒數100天記者會。中央社記者徐肇昌攝 114年2月5日